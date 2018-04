16/04/2018 - Tra elezioni e congresso, arriva il segretario Pd Maurizio Martina

Ultimi Giorni Di Campagna Elettorale. Per l’ufficialità è questione di ore, ma il programma della visita di Maurizio Martina in Molise è grosso modo definito. Secondo le prime indiscrezioni riferite da fonti interne al Partito democratico, il segretario reggente del Pd arriverà mercoledì 18 aprile, pochi giorni dopo la ’toccata e fuga’ del premier uscente Paolo Gentiloni, e si fermerà nei due capoluoghi molisani, prima a Isernia nel pomeriggio e più tardi in serata a Campobasso.



Sarà al fianco dell’aspirante governatore Carlo Veneziale per gli ultimi giorni più delicati e palpitanti della campagna elettorale: per le Regionali ormai è questione di pochissimi giorni. E c’è pochissimo tempo per convincere gli indecisi.

Chissà se nella visita molisana Martina affronterà con i rappresentanti locali del Pd anche le questioni interne al partito stesso. A Roma è stata rinviata l’assemblea nazionale in programma il 21 aprile, alla vigilia delle elezioni molisane «in ragione della delicatezza del momento», le parole rilasciate dal segretario reggente ad alcuni giornali nazionali. «L’assemblea si farà - le sue dichiarazioni - ma in un momento così delicato chiedo a tutto il partito di continuare a lavorare in maniera unitaria».



E poi nella nostra regione il partito è in fermento in seguito alle dimissioni del segretario Micaela Fanelli che ha lasciato la guida dopo il risultato disastroso delle Politiche, sulla falsariga dell’ex leader dem Matteo Renzi. Si è aperta dunque la fase congressuale che culminerà nel congresso che dovrebbe svolgersi tra settembre e ottobre con la sfida tra coloro che ambiscono a guidare il Pd molisano. Laura Venittelli, parlamentare uscente e non rieletta alle elezioni del 4 marzo, è una di queste.