15/04/2018 - 110 milioni di beni della Regione. Toma: ecco come renderli produttivi

Su tutto il territorio molisano sono circa diecimila, fra immobili e terreni, i beni di proprietà della Regione Molise per un valore che sfiora i centodieci milioni di euro.

E l’azione del candidato presidente Donato Toma parte anche da qui: da questo patrimonio "su cui bisogna intervenire - dice - attivando azioni mirate che consentano di passare dalla logica semplicistica dell’alienazione di un bene pubblico a quella della sua valorizzazione nella prospettiva di renderlo redditivo. Un lavoro di raccordo tra norme, strumenti operativi e best practices, che possa rendere efficace questo processo in un ottica di sviluppo strategico del territorio".

Si tratta, secondo Toma, di porre in essere un iter di accertamento e di analisi articolato su più step. Quindi: la verifica dei beni immobili da valorizzare, la vendita dei beni immobili e la loro imputazione a bilancio, la valorizzazione dei beni immobili mediante la cessione a fondi immobiliari, la valorizzazione dei beni immobili mediante la concessione a soggetti privati.

Per rendere operativo il progetto, in particolar modo nella fase successiva all’attività censuaria, per il candidato del centrodestra sarà indispensabile individuare i beni oggetto di dismissione, i beni non strategici oggetto di valorizzazione ed i beni destinabili all’utilizzo di energie non rinnovabili.

"La fase censuaria - spiega Toma - consentirà di passare al secondo livello di analisi, che comporterà un approfondimento con l’individuazione delle potenzialità di valorizzazione dei beni. I

n ultima istanza - conclude - , dovranno essere prese in esame tutte le possibili forme di finanziamento che potranno essere attivate in relazione alle ipotesi di sviluppo definite ed alla tipologia di patrimonio afferente".