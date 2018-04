15/04/2018 - Croce Rossa Molise dona un pc e un corso a Riccardo, giovane autistico

Nell’ambito della settimana dedicata all’autismo – il 2 aprile si è celebrata la giornata mondiale della consapevolezza su questo disturbo - il Comitato regionale della Croce Rossa Italiana ha incontrato Riccardo, 18 anni, aspirante volontario che vive in un comune del Basso Molise.

Il Presidente CRI Molise, Giuseppe Alabastro, e il dottor Vincenzo Vaccaro, funzionario CRI Molise, hanno fatto visita al giovane Riccardo facendogli omaggio di un personal computer. Quest’ultimo, emozionatissimo, si è messo subito all’opera con il suo pc, esprimendo gioia ed entusiasmo alla notizia che, nei prossimi giorni, alcuni giovani volontari molisani terranno per lui un corso tecnico-pratico di informatica, curato dal delegato regionale al servizio informativo Luigi Petrella e dalla vice Presidente regionale, consigliere per i Giovani, Maria Cristina Viele. Nel corso dell’incontro, oltre all’informatica, Riccardo e gli amici della Croce Rossa hanno scoperto di avere una profonda passione per la buona cucina. Un plauso, affermano in un comunicato, «va ai genitori di Riccardo che ancora una volta hanno dimostrato di avere un cuore grande. Grazie alla loro ospitalità hanno permesso alla CRI Molise di continuare il cammino nell’iniziativa dal titolo "Sfidautismo18", messo in piedi dalla Fondazione Italiana per l’Autismo, a cui stanno prendendo parte sempre più volontari molisani». Per rafforzare tale impegno, è previsto anche un corso di avvicinamento al paziente autistico. Evento organizzato insieme alle associazioni “Un granello di senape” e “Il Mondo e Noi” di Campobasso, nonché in collaborazione con la cooperativa “Ricerca e progetto”.

«È stata una bellissima esperienza aver fatto amicizia con Riccardo – ha dichiarato in merito il Presidente Alabastro -, il quale sarà sicuramente coinvolto come protagonista in tante altre iniziative che la Croce rossa molisana ha progettato di mettere in campo nei prossimi giorni. L’impegno da parte nostra sarà massimo al fine di favorire l’integrazione dei ragazzi autistici».