15/04/2018 - Alla Chaminade il derby con il Cus. Ora i playoff con il Pratola

La Chaminade mette in cassaforte il match contro il Cln Cus Molise nell’atteso derby di stagione, disputato al PalaSelvapiana davanti ad un pubblico numeroso. In tribuna un ospite di eccezione: il presidente della Divisione Calcio a 5 Montemurro





Gli uomini di Pizzuto chiudono al quarto posto la regular season e affronteranno negli spareggi il Sagittario Pratola (prima gara da giocare al Palaselvapiana sabato prossimo). La formazione di Marco Sanginario non ha brillato come in altre circostanze ed è stata costretta alla resa. Con questa sconfitta il Cln Cus chiude al sesto posto in classifica generale con il Manfredonia che approda alla poule promozione.





La cronaca. Bastano pochissimi secondi alla squadra di casa per sbloccare il risultato ed è l’ex di turno Nardolillo a fare secco Castiglioni per l’1-0. La risposta ospite è affidata ad una combinazione Barichello-Cioccia, tiro alto. Dopo un miracolo di Castiglioni su Cancio, arriva il raddoppio della Chaminade. L’assist è di La Bella e Cancio gonfia la rete. La formazione di Pizzuto continua a spingere e trova il tris con palla all’angolino di Iacovino. Il Cln Cus non riesce a reagire e prima del riposo arriva anche il poker. E’ Iacovino a vedere in profondità La Bella che mette palla alle spalle di Castiglioni. Il Circolo La Nebbia prova a farsi persicoloso con una rovesciata di Barichello al lato e una conclusione di Cioccia deviato in corner.





Nell’intervallo il sindaco di Campobasso consegna al presidente della Divisione Calcio a 5 Montemurro un libro sulla città e un gagliardetto mentre la Chaminade regala al presidente una maglia personalizzata. "Il movimento del calcio a 5 è in crescita - confida Montemurro - e lo testimonia questo palazzetto pieno di entusiasmo. Ringrazio la città di Campobasso e le due società, Chaminade e Cln Cus Molise":





Nella ripresa si presenta subito Nardolillo, Castiglioni devia in corner. Sanginario opta per il portiere di mvoiemtno ma il Circolo La Nebbia non riesce ad andare a bersaglio, Ci prova Everton ma la conclusione è fuori bersaglio E’ poi Barichello a provarci con il tacco, tiro salvato sulla linea. Nel finale la Chaminade trova anche il 5-0 con Caruso e colpisce una traversa con Pablo.