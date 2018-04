11/04/2018 - Camera ardente in caserma, poi i funerali: l’addio a Pinuccio La Vigna

A Pieve E A Cercepiccola. Una comunità sconvolta e affranta, che in questi giorni ha cercato di dare coraggio al padre e alla sorella di Pinuccio La Vigna, dipendente dell’Agenzia delle Entrate e vigile del fuoco volontario, morto la sera del 6 aprile mentre spegneva il fuoco scoppiato in un magazzino di un’azienda di detersivi a San Donato Milanese.

Il 49enne originario di Cercepiccola abitava in Lombardia da circa venti anni, lì aveva la sua vita: gli amici, la sua compagna che avrebbe voluto sposare. Insieme avrebbero acquistato di lì a poco una nuova casa. Un sogno d’amore spezzato dal tragico incidente.

Ad una settimana esatta, venerdì 13 aprile, nella chiesa di Cercepiccola si svolgeranno i funerali solenni di La Vigna. Ci saranno i familiari, sconvolti dal secondo grave lutto: un anno fa era morta anche la madre di Pinuccio. E poi per l’ultimo saluto al valoroso pompiere ci saranno gli amici di sempre e parteciperanno alla celebrazione il capo Dipartimento dei vigili del fuoco, i dirigenti generali, il comandante provinciale di Campobasso anche in rappresentanza del direttore regionale, i volontari dei Vigili del fuoco, la sezione campobassana dell’associazione dei vigili del fuoco.





Invece a Pieve Emanuele, il paese dell’hinterland milanese dove La Vigna lavorava, i colleghi vigili del fuoco accompagneranno giovedì mattina - 12 aprile - il feretro che sarà portato nella caserma che porterà il suo nome. Qui sarà allestita la camera ardente. Nel pomeriggio, invece, nella chiesa si Santa Maria si terranno le esequie. Infine, l’ultimo luttuoso viaggio in direzione Molise.