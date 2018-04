11/04/2018 - 5 punti di lavoro ai candidati: le priorità per gli ex consiglieri

Promuovere e sostenere tutte le iniziative utili a un deciso rafforzamento della identità regionale e della coesione socio-economica del Molise. Contrastare, con la proposta di precise e concrete strategie, il declino economico e demografico della Regione.

A ttuare, pedissequamente e conformemente allo Statuto, la pianificazione e programmazione delle politiche di sviluppo per l’avanzamento socio-culturale del Molise (Psr-Piano di Sviluppo Regionale). R afforzare il rapporto democratico della Regione con le autonomie locali, le istituzioni nazionali ed europee. Predisporre, nel rispetto della Costituzione, specifiche proposte legislative di migliore ed efficace governance e cooperazione territoriale tra le autonomie locali.

Sono cinque punti stilati in una richiesta che l’associazione degli ex consiglieri regionali ha fatto arrivare ai candidati presidenti della giunta e del consiglio regionale.

Come avevano fatto con i candidati alla Camera e al Senato per le elezioni nazionali del 4 marzo scorso, i componenti dell’associazione, dando seguito al dibattito sviluppatosi al loro interno per “la salvaguardia e la promozione dell’autonomia regionale quale strumento indispensabile per il Molise futuro e per i suoi abitanti”, hanno dunque ritenuto di rivolgere ai candidati “l’invito ad impegnarsi moralmente e politicamente su cinque punti ritenuti di importanza strategica per il futuro della Regione”.

“Da pubblico attento, ma con l’esperienza di ex giocatori, e con la consapevolezza che a occupare il campo saranno altri, sentiamo il dovere di porre all’attenzione di questi nuovi protagonisti della vita politica regionale – ha detto l’Associazione ex consiglieri regionali - cinque argomenti che riteniamo essere di importanza sostanziale per affrontare in modo concreto i problemi di questa terra e di chi la abita, al fine di fermarne il declino, per invertirne il depauperamento e per bloccarne lo spopolamento che da anni pare essere inesorabilmente avviato”.

“Ci attendiamo –hanno concluso gli ex consiglieri- dai candidati dei vari schieramenti un impegno preciso su questi temi, per dare concretezza alla propria proposta politica rispetto sia alle esigenze reali di questa terra che alle istanze provenienti dalle varie fasce della sua popolazione. Pertanto è necessaria la coesione dell’intero territorio affinché esso si predisponga alla relazionalità con le regioni contermini. Questo concetto è stato formulato nel 2014 dal Censis come elemento strategico per la nostra autonomia regionale, in quanto, anche una realtà piccola come il Molise, se identitariamente coesa, può efficacemente relazionarsi all’esterno e mantenere la sua indipendenza politico-amministrativa come voluto dalla Costituzione”.