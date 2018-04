14/04/2018 - Pattinaggio: sportivi campobassani al campionato regionale

La stagione agonistica del Centro sportivo pattinaggio Campobasso prosegue con il campionato regionale di corsa su pista in programma domenica 15 aprile al pattinodromo di Martinsicuro (TE).

Numeroso il gruppo dei giovani pattinatori campobassani, ben 18 parteciperanno alla gara federale su pista indetta dalla Fisr Abruzzo ed organizzata dalla Asd Rolling Pattinatori Bosica sulla pista della località in provincia di Teramo.

Per la categoria Giovanissimi (2009-2010) gareggeranno Chiara Ferrara, Sofia Niro, Giulia Petrera, Valeria Pilone, Chiara Sammartino e Agostino D’Amico impegnati nel percorso di destrezza, nella gara sprint (2 giri) e nella gara in linea (5 giri).

Negli esordienti (2007-2008) gareggeranno: Alice Boscarelli, Irene Di Bartolomeo, Alice Ialicicco, Carmen Luisi, Chiara Palumbo, Giordana Paolini e Matteo Maglieri chiamati a competere nella destrezza, nello sprint (2 giri) e nella corsa lunga (8 giri).

Per la categoria ragazzi 12 (2006) saranno in gara Aurora Calabrese e Arianna Capparelli che dovranno disputare la gara sprint (1 giro) e i 3000 metri in linea.

Per la categoria ragazzi (2004-2005) gareggerà Letizia Lucchese impegnata nella gara sprint (3 giri) e sui 3000 metri in linea.

Nella categoria juniores gareggeranno Anastasia Iorio e Francesca Musella che dovranno cimentarsi nei 500 metri sprint e nei 3000 metri a punti.





Dopo gli ottimi risultati ottenuti a marzo ad Avezzano (AQ) in occasione del campionato regionale su strada, il presidente e tecnico del Centro pattinaggio Cb, Antonina Tapounova, auspica una prova altrettanto positiva dei sui atleti che anche su pista sapranno sicuramente farsi valere in tutte le categorie nelle diverse specialità.

La società molisana, essendo l’unica Asd in regione ad essere affiliata alla Federazione Italiana Sport Rotellistici, quest’anno è stata annessa all’Abruzzo per la disputa delle gare: dopo Avezzano AQ (indoor) e Martinsicuro TE (corsa su pista), il calendario agonistico si concluderà il 13 maggio con la gara su strada a Montesilvano (PE).