11/04/2018 - Lavoro, Veneziale: "Serve grande patto tra imprese e lavoratori"

Non solo Luigi Di Maio ma anche Carlo Veneziale parla di lavoro, occupazione e imprese. In un post su facebook, il candidato presidente del centrosinistra fa riferimento a "Un grande patto morale fra imprese e lavoratori che tenga insieme occupazione e investimenti. Non c’è conflitto fra lavoro e imprese - dice - quando la politica media, risolve i problemi e non si limita a fare da cassa di risonanza alle legittime frustrazioni delle forze sociali, ma cambia in meglio il reale, perseguendo il bene comune".

Si tratta di un tema che Veneziale conosce bene: lui, da assessore uscente della giunta di Paolo Frattura, è stato delegato allo Sviluppo economico e ha seguito, in particolare, l’iter per il riconoscimento dell’area di crisi che si pone come uno dei più importanti obiettivi della legislatura che sta per volgere al termine.

«È possibile e lo abbiamo già dimostrato. Quando ero assessore regionale, infatti, abbiamo pensato e attuato un grande progetto di sviluppo dove i finanziamenti pubblici fossero utilizzati per supportare le imprese negli investimenti, ma a patto che si assumessero nuovi lavoratori. Lavoro vero, non precario. I fondi sono stati erogati proprio attraverso questo principio premiale: più gli imprenditori assumono e più lo Stato ti supporta con investimenti strategici che servono per rilanciare la produttività e sostenere la competitività internazionale del “sistema Molise”, attraverso l’innovazione tecnologica e di processo».

Poi, in conclusone, Veneziale aggiunge: «Abbiamo dimostrato che questo progetto funziona perché abbiamo cuore e passione. Perché abbiamo esperienza e competenza e sappiamo come realizzare i bisogni e le richieste dei territori, senza inseguire risentimento e senza fare chiacchiere. Il prossimo 22 aprile la scelta dei molisani sarà tutta qui».