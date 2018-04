10/04/2018 - Omicidio Fossaceca, allarme della famiglia: Tempi lunghi per processo

Sentenza Lontana. Si prospettano tempi lunghi per accertare le responsabilità degli autori dell’omicidio di Rita Fossaceca (in foto), la dottoressa di Trivento uccisa da un commando di rapinatori nel piccolo villaggio di Watamu, del distretto di Malindi, in Kenya. Nel Paese africano il processo è in corso, sono state celebrate diverse udienze. Qualcuna si è svolta anche in Italia per raccogliere la testimonianza dei genitori e dello zio di Rita, ma finora la sentenza appare lontana.

Intoppi burocratici, dovuti principalmente agli impegni dei giudici, hanno fatto allungare i tempi per arrivare alla definizione del processo. E infatti, all’Ansa, il legale che difende la famiglia Fossaceca ha dichiarato: «La prossima udienza è ora in calendario a fine giugno, ma è chiaro che certezze sui tempi per arrivare ad una sentenza non ci sono e questo ci lascia abbastanza perplessi. Comunque continuiamo a seguire con attenzione le notizie provenienti dal Kenya».

Due anni e mezzo dopo il terribile omicidio del medico, insomma, tutto è in stand-by. La ricostruzione della verità e la sentenza sono attese con particolare trepidazione anche in Molise, la regione che Rita Fossaceca aveva lasciato per lavorare nell’ospedale di Torino e per dedicarsi ai più poveri e agli orfani collaborando con una onlus come volontaria.



Nel novembre del 2015, la rapina nella sua abitazione e l’epilogo mortale per la radiologa. Ventiquattro ore dopo l’assassinio la polizia kenyana aveva arrestato quattro persone, tre delle quali - un cuoco, un giardiniere ed un addetto alle pulizie – lavoravano nella villa dove è avvenuta la rapina, sospettati di essere collusi coi rapinatori.