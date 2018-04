07/04/2018 - Calcio a 5, Chaminade espugna Ruvo e guadagna i playoff

La Chaminade Campobasso espugna nettamente il parquet del Futsal Ruvo e guadagna uno storico accesso ai playoff del campionato di serie B. È il punto più in alto mai toccato dal club rossoblù, che appena un anno fa ottenne la salvezza tramite i playout. Quest’anno è stata quasi una cavalcata quella della Chaminade Campobasso, che a Ruvo ha ottenuto la dodicesima vittoria stagionale.





La gara è un monologo dei molisani. Protagonista del match è l’estremo difensore pugliese, che para anche l’impossibile.

La ripresa si svolge sulla falsariga della prima frazione di gioco: molisani sempre in avanti, Ruvo che si difende a denti stretti.

La doppietta di Caruso dopo la mezz’ora chiude di fatto l’incontro, prima del pokerissimo ad opera di Nardolillo.





Terza vittoria consecutiva, la seconda di fila lontano dal pubblico amico per i campobassani.

Quarta posizione finale assicurata per la Chaminade Campobasso, che contrapporrà i molisani nel doppio confronto dei playoff (21 e 28 aprile) contro gli abruzzesi del Sagittario Pratola. Ma prima della rassegna post-season c’è ancora da giocare l’ultima partita, che si preannuncia al calda e al cardiopalma.





Sabato 14 aprile, infatti, ospiti della Chaminade saranno i cugini del Cln Cus Molise, che, per evitare calcoli, devono vincere contro i rossoblù per assicurarsi la quinta posizione, che anche per il Cus significherebbe la qualificazione ai playoff.