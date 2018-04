05/04/2018 - Bojano in festa per Nicola Ciccone, 100 anni e non sentirli

Un Altro Centenario In Molise. Ha appena compiuto 100 anni eppure a guardarlo non so direbbe. Arzillo, gioviale, insomma un giovanotto... Si chiama Nicola Ciccone, ed è il "nonnetto" più famoso di Bojano. Il 4 aprile ha spento la centesima candelina circondato dall’affetto dei suoi cari e dall’amministrazione comunale di Bojano.



La ricetta della longevità di nonno Nicola è la stessa dei suoi coetanei: lavoro, cibo sano, forza e coraggio nell’affrontare anche le tristezze della vita senza per questo abbattersi mai.



Nonno Nicola ha tagliato dunque un traguardo importante entrando a far parte del club dei centenari molisani, sempre più nutrito, a testimonianza di quanto si viva bene nella nostra regione (e in particolare ai piedi del Matese).



Auguri speciali a nonno Nicola da parte dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza bojanese.