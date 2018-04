06/04/2018 - Dieci proposte per il Molise: i vescovi incalzano aspiranti presidente

Il Confronto. Dieci proposte, un decalogo con le idee dei vescovi per il rilancio del Molise: si parte dai giovani e dal lavoro e si finisce con l’ambiente e il turismo, passando per la sanità, la viabilità, l’accoglienza dei migranti, la cultura e le imprese.



I vescovi molisani si confronteranno su questi e altri argomenti con gli aspiranti presidenpresidente della Regione Molise nel corso dell’incontro pubblico ‘La priorità è il Molise. Proposte etiche per la politica molisana’. Il confronto, in programma oggi 6 aprile alle 18 nell’auditorium Celestino V, in via Mazzini 80 a Campobasso, si articola sulla base di un decalogo tematico.



I vescovi molisani, monsignor Giancarlo Bregantini (Campobasso-Bojano), monsignor Camillo Cibotti (Isernia-Venafro), monsignor Gianfranco De Luca (Termoli-Larino) e monsignor Claudio Palumbo (Trivento), interloquiranno con Donato Toma (centrodestra), Carlo Veneziale (centrosinistra), Andrea Greco (Movimento 5 Stelle) e Agostino Di Giacomo (CasaPound).



«La politica deve essere sovrabbondante di lungimiranza, per questo – ha sottolineato il metropolita del Molise Bregantini - la comunità molisana non deve rinunciare a compiere scelte politiche. Il fine è quello di convergere verso un unico centro: affermando il ‘no’ ad una politica dissociata dalle responsabilità e un ‘sì fiero nei confronti della propria identità». L’identità molisana, dunque, è nella serenità del borgo secondo i vescovi del Molise con una comunità a misura d’uomo, non molto distanti dalla città. Il borgo va conosciuto, valorizzato nelle sue eccellenze e collegato per diventare una rete e un volano di nuove proposte.



In dettaglio, ecco il decalogo:



1. GIOVANI E LAVORO

È la sfida più grande. Nuovi posti di lavoro in ascolto delle risorse territoriali. Evitare la fuga di cervelli con investimenti sull’Università. Infondere fiducia nei giovani. Potenziare i centri per l’Impiego. Utilizzare le esperienze del progetto Policoro: “un paese per i giovani”! Uscire, insieme e con dignità, dal labirinto, tramite il coraggio, la speranza e la solidarietà!”.



2. FAMIGLIA E NATALITÀ

Culle vuote e invecchiamento dei Borghi: gravi insidie. Strategie ad Hoc. Turnazione delle aperture domenicali dei negozi e centri commerciali.





3. CHIESA E PIAZZA DEL PAESE

Valorizzare i beni culturali materiali religiosi con metodologie di custodia e di promozione. Investimento concreto per la creazione di posti di lavoro sulle piazze del paese e del borgo.

Cultura diffusiva di conoscenza, riscoperta dei tratturi e del tipico coltivato.





4. STRADE E TRASPORTI

Attenzione ai collegamenti con le aree interne. Fortificare la piantagione di alberi da frutto per frenare le frane collinari. Ripensare ad una strada a quattro corsie per l’attraversamento del Molise. Incremento della ferrovia con l’elettrificazione.





5. CURA DELLA CAMPAGNA E POLITICHE AGRICOLE

Supporto della facoltà di agraria dell’UniMol per sperimentare in nuove coltivazioni ( nocciole e mandorle a supporto di un’industria dolciaria tipica). Consorzio per la produzione del latte attraverso cooperative.





6. LA SCUOLA E LA CULTURA

Tornare ad investire nella scuola dei borghi superando il nodo delle pluriclasse. Investimento in cultura nei paesi: sale multimediali, musei, luoghi di dibattito e di musica. Maggiore attenzione all’alternanza scuola- lavoro. Attenzione alla sicurezza degli edifici scolastici.



7. SANITÀ E CURA DELL’ALTRO

Strutture sanitarie locali decentrate. Salvaguardia delle realtà ospedaliere: Agnone. Venafro. Coordinamento tra le varie strutture ospedaliere: Cardarelli e Fondazione Giovanni Paolo II. Concretizzare la costruzione della “cittadella molisana” della salute. Misure burocratiche più snelle per le case da riposo con un coordinamento regionale.





8. ACCOGLIENZA E IMMIGRATI

Piena valorizzazione dei giovani migranti come risorsa con adeguate politiche di integrazione e inclusione. Maggiore accoglienza nei borghi per rivitalizzarli (come nel caso dei popoli albanesi e croati di secoli fa).





9. AZIENDE, ARTIGIANATO, COMMERCIO

Aziende e industrie che conservano il “sapore del borgo”. Filiere agroalimentari da valorizzare (il pollo molisano) Cura per la ITR. Valorizzazione del settore agricolo e della produzione locale. Dall’assistenzialismo alla vera produttività. Cura per i grandi stabilimenti e incoraggiamento dell’esportazione e, nello stesso tempo, difesa per le piccole e medie industrie.





10. TURISMO E AMBIENTE

Il turismo molisano ha le radici nel borgo che può trasformarsi in un albergo diffuso. Approvare sistemi di valorizzazione dei tesori naturali e storici del territorio.