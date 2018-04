06/04/2018 - Il forcone da letame politico: la soluzione dell’agricoltore candidato

Il Video Che Fa Impazzire Whatsapp. C’è chi propone le ruspe come soluzione di tutti i mali e chi, in perfetto stile rural-molisano, ricorre a un attrezzo agricolo dall’indubbio simbolismo. Oltre che dalle molteplici funzioni. Fra gli usi comuni del forcone, quell’oggetto affine al rastrello che non può mancare in nessuna stalla che si rispetti, ci sono la raccolta di fieno e paglia essiccata, ma anche la raccolta di letame. Ed è questa seconda opzione che ha pensato Michele Ricci, professione agricoltore e ora candidato a governare la Regione Molise con la lista Fratelli d’Italia. Il suo video-spot, che sta facendo letteralmente impazzire whatsapp rilanciato da migliaia di contatti da Isernia a Termoli a Campobasso, ruota attorno al forcone (che a suo dire «usano anche i bambini, almeno dalle nostre parti») metafora della eliminazione radicale della m…a che, sempre a suo dire, sommerge il Palazzo. Usare il forcone per spazzare via il letamaio che affligge la massima istituzione del Molise: più che una promessa, una minaccia, scandita in un italiano che può tranquillamente fare a meno di una corretta grammatica, visto il contesto di una genuinità quasi imbarazzante, con le mucche (quelle di San Pardo?) accanto e un bel mucchio di paglia sotto i piedi calzati da vere scarpe da contadino. Quale migliore promozione per la politica molisana che vuole incentivare il ritorno alla terra?