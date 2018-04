04/04/2018 - Lo sport per l’integrazione sociale dei disabili: via a ’SportHando’

Campobasso. “Lo sport come diritto per tutti i ragazzi”. Con questo slogan ha preso il via il progetto SportHando, edizione 2018, organizzato dal Coni Molise – delegazione di Campobasso. E’ il 15esimo anno di ‘vita’ per l’iniziativa rivolta ai disabili della provincia di Campobasso, finalizzata all’integrazione sociale attraverso l’attività sportiva, senza escludere lo spirito di sana competizione. Dunque, la pratica sportiva integrata dei ragazzi disabili in età scolare con i coetanei normodotati. Il progetto è realizzato in collaborazione con le federazioni sportive e con le società sportive che mettono a disposizione le proprie strutture ed i propri tecnici specializzati che fungono da tutor affiancando i ragazzi disabili nello svolgimento dell’attività.



Il progetto si attua in due fasi: la prima da aprile a giugno e la seconda da settembre a dicembre. 80 gli iscritti; 10 le federazioni sportive che hanno aderito all’iniziativa, 15 le società sportive che hanno dato la disponibilità ad accogliere i partecipanti, 35 gli istruttori specializzati impiegati. Ogni allievo ha la possibilità di effettuare le lezioni della disciplina sportiva prescelta, con cadenza settimanale.