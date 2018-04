05/04/2018 - Ricostruire il proprio albero genealogico, via al corso gratuito

Insegnare i metodi per ricostruire il proprio albero genealogico, per identificare chi erano i nostri antenati che, con il loro vivere quotidiano, hanno contribuito alla costruzione della storia locale e nazionale: questo l’obiettivo del corso base gratuito di genealogia.

Si svolgerà a Sepino, tenuto dal docente Domenico Carriero e organizzato dalla locale Pro Loco, dal Comune di Sepino, dalla Parrocchia di Santa Cristina, da Un Mondo di Italiani di Mina Cappussi, Molise Noblesse e Centro Studi Agorà.

Il corso, che si terrà il 7, 14, 21, 28 aprile e 5 e 12 maggio nella splendida cornice della sala consiliare del Comune di Sepino, ha riscosso grande successo e interesse non solo in Molise ma anche in Campania, Basilicata e Calabria.

Durante le lezioni, verrà quindi ricostruito l’albero genealogico di un eminente sepinese, Vincenzo Tiberio (1869 - 1915), scopritore della penicellina.

Il corso è rivolto a tutti: maggiori informazioni nella locandina e nel gruppo Facebook "Corso Genealogia a Sepino".