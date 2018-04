02/04/2018 - Fuori da Parlamento, Leva si fa da parte: "Alla Regione con Veneziale"

Dopo Il Passo Indietro Di Ruta. L’annuncio a poche ore dalla Pasqua. Si fa da parte Danilo Leva, parlamentare uscente che nella scorsa legislatura ha lasciato il Partito democratico per seguire Massimo D’Alema e Pierluigi Bersani in Liberi e Uguali. Avventura finita prima del previsto: candidato alle Politiche del 4 marzo in Molise e in Abruzzo (sul proporzionale), l’avvocato originario di Fornelli non è riuscito a rientrare in Parlamento.



Una disfatta per Liberi e Uguali che è riuscito ad eleggere solo 4 senatori e 14 deputati. Dopo giorni di silenzio per la sconfitta elettorale, Danilo Leva ha rotto il silenzio e con un post su Facebook ha annunciato il suo addio dalla scena politica confermando le indiscrezioni circolate qualche giorno fa. Torna nelle retrovie, ma alle Regionali - la sua promessa - sosterrà il candidato del centrosinistra unito Carlo Veneziale. Nello schieramento che appoggia l’ex assessore della giunta Frattura, del resto, ci sono le liste di Liberi e Uguali e di Molise 2.0, squadra quest’ultima nata dall’esperienza dell’Ulivo 2.0 che Leva aveva lanciato assieme a Roberto Ruta. Insieme avevano avviato il progetto che aveva raccolto diversi partiti e movimenti del centrosinistra che avevano dato vita all’assemblea dei 1300. Che sappiamo com’è finita: un progetto archiviato in nome dell’unità del centrosinistra. Ha fatto un passo indietro Ruta, il suo amico e ’mentore’, a distanza di qualche giorno lo segue anche Leva (nella foto con Ruta).



«Erano diversi giorni che non scrivevo un post. L’ho fatto - scrive l’ex parlamentare - perché dopo una sconfitta elettorale credo sia giusto restare in silenzio e lasciare ad altri la scena. Continuerò a farlo anche nel futuro. Però voglio ringraziare tutti coloro che in questi 20 anni mi hanno accompagnato in un viaggio bellissimo, pieno di emozioni e di sfide avvincenti. Ho conosciuto persone straordinarie che mi hanno insegnato tutto e che hanno consentito ad un figlio di un operaio di arrivare ai vertici delle istituzioni del nostro paese. Sì, perché la mia storia è possibile raccontarla in quanto una comunità come quella dei DS esisteva ed ha formato, finanche nel carattere , un ragazzino,insegnandogli i valori dell’uguaglianza, del lavoro e della libertà».





Poi «un grande in bocca al lupo a Carlo Veneziale». «Diversi anni fa - racconta Leva - gli chiesi di entrare nel partito per darmi una mano a costruire una nuova classe dirigente nella nostra provincia. Per me oggi, nonostante le diversità di posizione degli ultimi anni, è motivo di orgoglio vederlo lì a rappresentare l’intero centro sinistra regionale. E poi un grande in bocca al lupo ai candidati di Leu a queste elezioni regionali. Darò una mano a loro e poi il 22 Aprile uscirò,come giusto che sia, definitivamente di scena. La politica si può fare senza essere per forza di cose il protagonista principale o rivendicare ruoli istituzionali».



Infine, l’auspicio finale: «Speriamo che la sinistra torni ad essere presto punto di riferimento per larghi settori della società italiana».