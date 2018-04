01/04/2018 - Deficit di infermieri aumenta mortalità, in Molise uno su 15 pazienti

Il deficit di infermieri può far aumentare la mortalità dei pazienti. A lanciare l’allarme è il ’British Medical Journal’, nella sua versione italiana, che avverte di come il tasso di mortalità è inferiore del 20 per cento se ogni infermiere ha in carico un numero di pazienti pari a 6 o meno e in Italia si superano i 12. La regione con il più alto rapporto infermiere paziente è la Campania con 18, mentre il Molise segue in scia a quota 15.

«Dal 2009, anno dell’ultimo contratto e dell’inizio dei piani di rientro, - riferisce la Fnopi (Federazione Nazionale Collegi Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d’infanzia) - sono state perse 12.031 unità di personale contro 7.731 medici». Aprendo un buco «di oltre 20mila infermieri nelle strutture del Servizio sanitario nazionale - senza i quali è impossibile coprire i turni secondo le regole sull’orario di lavoro dettate dall’Ue - e di 30mila sul territorio, dove questi operatori dovrebbero rispondere ai bisogni di oltre 16 milioni di italiani con patologie croniche o non autosufficienza». Un deficit che, in base «al turn over, arriverà in cinque anni a quota 70mila e avrà pesantissimi riflessi sulla qualità del servizio offerto».

Gli infermieri molisani, dunque, stando all’analisi fatta dalla rivista specializzata britannica, non solo superano la quota indicata di 6 pazienti a testa ma addirittura la doppiano abbondantemente, piazzandosi alle spalle dei loro colleghi campani, che guidano la classifica con 18 paziente, con 15 malati a testa.