03/04/2018 - Incontri sulla legalità, in teatro lo spettacolo dal brano di Faletti

Sabato 7 aprile l’associazione onlus “Vivi il tuo Quartiere Colle dell’Orso” sarà impegnata nel progetto “Ogni singolo è un presidio di legalità”: un’idea nata dall’incontro e della volontà di alcuni ragazzi, studenti della Facoltà di Giurisprudenza dell’Unimol, quali Giovanni Mazzuto e Rossella Menotti, nonché attori della Compagnia teatrale “La Bottega dell’Attore”.



Il progetto è stato avviato dall’associazione di Colle dell’Orso con lo scopo di contribuire alla formazione delle nuove generazioni nel concetto della legalità in modo che ogni singolo ragazzo si senta parte integrante di un impegno sociale per la difesa del proprio territorio, dalla tutela ambientale alle tradizioni e cultura. «Solo mantenendo vive conoscenza e coscienza di tali valori - spiegano i promotori - la “cultura” mafiosa non trova terreno fertile».



Il progetto si inserisce in una più ampia manifestazione: il 21 marzo ha avuto luogo la XXIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da “Libera Associazione, Nomi e numeri contro le mafie Libera Molise” in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il tema di quest’anno è stato “Terra. Solchi di verità e di giustizia”, richiamando l’importanza di saldare la cura e la valorizzazione dell’ambiente e dei territori con l’impegno per la dignità e la libertà delle persone ed esercitando, nello stesso tempo, le nostre responsabilità di persone, di cittadini, di abitanti del Terra. La manifestazione principale si è svolta a Foggia, «terra a noi contigua non solo per il territorio, sotto assedio a opera della mafia della Capitanata e pugliese, ma più in generale anche per lo spirito culturale e le tradizioni che ci accomunano», aggiungono.



Il Molise, in particolare, ha omaggiato la memoria del carabiniere Elio Di Mella, morto assassinato dalla camorra cutoliana/napoletana ai primissimi anni Ottanta del secolo scorso, precisamente il 7 ottobre 1982.

La mattina del 7 aprile, dalle 9.30 alle 13 ci sarà un incontro con gli studenti all’lstituto “G. Marconi” di Campobasso, sul tema “Vittime innocenti delle mafie” e sulla strage di Capaci. L’incontro sarà coordinato dal professor Franco Novelli e dagli altri collaboratori di Libera Molise con intereventi anche di pubbliche autorità, oltre alla partecipazione di alcuni attori de “La Bottega dell’Attore”.



A conclusione della giornata, la sera del 7 aprile, alle 20.30 al Teatro Savoia di Campobasso, la compagnia teatrale “La Bottega dell’Attore” porterà in scena “Minchia signor tenente”, per la regia di Rossella Menotti e con il patrocinio del Comune di Campobasso. Si tratta di una tragicommedia dell’autore contemporaneo Antonio Grosso (adattamento di Rossella Menotti e Giovanni Mazzuto, con la collaborazione di Giuseppe Garzone e Chiara Brunale) e che prende le mosse dall’omonima canzone di Giorgio Faletti. Lo spettacolo descrive significativamente la realtà di un sconosciuto e “tranquillo” paesino della Sicilia, all’interno di una Caserma dei Carabinieri, dove si intrecciano personalità provenienti da diverse regioni d’Italia, con i loro diversi dialetti, usi e costumi … alle porte del 23 maggio 1992. «Gli avvenimenti di quell’anno e quelli che seguirono - spiegano - ricordano a tutti che siamo parte di una grande famiglia, minacciata dalla criminalità organizzata, che non è una realtà della sola Sicilia, ma che mina alla base la pace e la serenità del nostro Paese; una realtà che, come mostrano le ultime cronache, lentamente ma inesorabilmente sta mostrando il suo volto anche nella nostra “tranquilla” regione Molise».



La spettacolo vede la partecipazione e la collaborazione di Marina De Simone, Giuseppe Bianchi, Davide Palladino, Vinicio Rocco, Giovanni Mazzuto, Giuseppe Garzone, Carmine Cutone, Verdiana De Palma, Elisa Cesarino, Liberio Lopriore, Luca de Cesare, Pietro Rama, Davide Iapaolo, Francesco Cicatiello, Chiara Brunale, Jacopo Rizzardi, Maria Matrella, Alessio Di Lallo, Enzo Oliva, BradipHouse e le ballerine della scuola di danza Scarpette Rosse di Francesca Sara Spallone. La prevendita dei biglietti è al Bar dello Sport crigiu- Punto Snai in via Ugo Petrella, 20 a Campobasso dalle 14.30 alle 20.30. Il progetto è solo all’inizio e le associazioni si impegneranno per organizzare ulteriori incontri con gli studenti degli istituti scolastici che ne faranno richiesta, cercando di portare lo spettacolo teatrale nei vari comuni molisani, per informare e comunicare; essendo il teatro il mezzo attraverso cui gli attori, attraverso la finzione, portano il pubblico a vedere la realtà che talvolta sfugge o lasciamo sfuggire.