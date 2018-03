31/03/2018 - Scontro su doppia indennità, Federico (M5S): "Veneziale dice il falso"

La Polemica. Sceglie Facebook e un video per replicare all’aspirante presidente del centrosinistra Carlo Veneziale che lo aveva accusato di percepire la doppia indennità, da deputato e da consigliere regionale.

Antonio Federico, da meno di un mese parlamentare eletto con il Movimento 5 Stelle, dice di sentirsi «in imbarazzo». Poi entra nel merito della polemica: «Veneziale dice che il MoVimento 5 Stelle è un partito senza democrazia interna dove persone come me percepiscono il doppio stipendio da parlamentare e da consigliere regionale. Però questa cosa, oltre a essere un falso, va anche contro la legge: il decreto Monti stabilisce la non cumulabilità delle indennità di un consiglio regionale con la carica di parlamentare della Repubblica.





C’è anche una legge regionale 10 del 2013 che prevede la non cumulabilità delle indennità e quindi di conseguenza io non posso prendere il doppio stipendio».



Inoltre, l’esponente del Movimento 5 Stelle ricorda il taglio ’volontario’ della sua indennità, in parte devoluta per finanziare alcune leggi regionali come quella sul microcredito: «Come portavoce del Movimento 5 Stelle, da consigliere regionale del Molise ho già rinunciato ad oltre 300.000 euro di stipendio. Soldi di cui tu benefici e che ho ridato indietro. Quindi ora non mi spaventa rinunciare ad altre indennità».





Ultima punzecchiatura: se il doppio incarico politico di Antonio Federico coincide è perchè «quando ho deciso di dare la mia disponibilità a una candidatura per il Parlamento e quindi per le Politiche del 2018, che si sono svolte il 4 marzo del 2018, era il 30 dicembre 2017. Al 30 dicembre 2017 tutti quanti eravamo convinti che la regione Molise avrebbe fatto quello che qualunque buon padre di famiglia avrebbe inteso realizzare per la sua comunità ovvero partecipare all’election day. Quindi il 4 marzo del 2018 avremmo dovuto votare anche per il rinnovo del Consiglio regionale. In questo modo, non ci sarebbe mai stata sovrapposizione di ruoli tant’è che il MoVimento 5 Stelle dice una cosa chiarissima non ci si può dimettere da una carica per candidarsi per un’altra. Tuttavia, io mi trovo in questa ’terra di mezzo’ per colpa di qualcuno che non ha indetto l’election day». La stoccata è al governatore Paolo di Laura Frattura.

«Se ci fosse stato l’election day, avrei avuto la possibilità di poter contestualmente finire la legislatura in Consiglio regionale e candidarmi per il Parlamento. Questa situazione è diventata ingestibile e quindi mi ha messo nella condizione di vivere questo momento di ’terra di mezzo’ per il capriccio di qualcuno». Ossia del capo della Giunta Frattura che per l’esponente del Movimento 5 Stelle non ha indetto l’election day.