29/03/2018 - Striscione contro Salvini. Veneziale: "Hanno distrutto sanità del Sud"

A Isernia Rivolta Anti-lega. Ci sarà stato pure un bagno di folla per il leader della Lega Matteo Salvini. Ma a Isernia non piace a tutti. Un grosso striscione con l’hashtag ‘Isernia #maiconSalvini’ è comparso il giorno dopo la visita del politico milanese sulla fontana Fraterna, il simbolo del capoluogo pentro. Striscione che è stato fotografato e postato sulla sua pagina Facebook dal candidato presidente del centrosinistra Carlo Veneziale. Finalmente, osserva l’ex assessore del Pd, anche Salvini «scopre che siamo gente normale, non colerosi o terroni come ci ha chiamato fino a ieri».



L’attacco dell’esponente dem alza la voce soprattutto perché, a suo avviso, se il Molise si trova in difficoltà è pure a causa dei governi Berlusconi che hanno preferito dirottare le risorse verso le regioni del Nord Italia: «Ma con che faccia, Salvini, vieni a dire che riapri gli ospedali in Molise, se sono stati chiusi perché tu hai mandato i soldi al Nord e li hai tolti al Sud? Se nell’ultimo sciagurato governo di Berlusconi, Tremonti utilizzava i soldi per il Sud - i Fas - come bancomat per il Nord? Se avete voi - Lega e Forza Italia - ridotto la spesa ordinaria a Sud per le Regioni e per i Comuni. Spesa che al Nord è il doppio in proporzione rispetto alla popolazione e in Molise alla metà?».



Un affondo che si sposta anche sulla sanità. «Ma con che faccia parli di “aprire gli ospedali”, caro Salvini, se tu ce li hai chiusi? Se nel tuo governo degli incubi che vuoi fare con Berlusconi e Di Maio - la Lega Grilluscona - io, Berlusconi o il mio fruttivendolo pagheremmo tutti le stesse tasse grazie alla tua sciagurata idea di flat tax? Pensata contro il Sud? Sì, la sanità qui è un problema – il siluro di Veneziale - perché il centrodestra molisano l’ha distrutta. Il centrosinistra l’ha risanata e, da domani, noi la faremo veleggiare.

Una sanità pubblica di qualità per tutti. Per garantire i diritti costituzionali incomprimibili alla salute che voi avete cercato di smantellare. Caro Salvini, hai fatto gli interessi del Nord. Tornatene là a fare campagna elettorale».