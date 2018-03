28/03/2018 - Autostrada, ospedali e zucchero nel ’nuovo’ programma di Iorio

Autostrada, potenziamento del porto di Termoli, sostegno alle filiere del tessile e dello zucchero e un secco no alla chiusura degli ospedali: il nuovo programma elettorale di Michele Iorio non è altro che il vecchio programma. L’unica differenza è che stavolta l’ex governatore non corre da aspirante presidente della Regione ma a sostegno di Donato Toma con una lista che porta il suo nome «perché – dice – il mio nome è garanzia di un programma e di sicuro non smentirò mai me stesso».

C’è molto poco sui candidati al Consiglio regionale nella conferenza stampa di presentazione della lista "Iorio per il Molise". Gli aspiranti consiglieri vengono appena citati per nome. Ma c’è molto di lui, Michele Iorio, «intenzionato – come annuncia sulla sua bacheca facebook prima dell’inizio dell’incontro – a rimarcare la differenza tra la politica delle chiacchiere e la politica seria, quella dei fatti, delle proposte e della coerenza».

La ricetta «per riportare questa regione a livelli di crescita accettabili e far tornare i ragazzi che in questi ultimi cinque anni si sono allontanati per motivi di lavoro» è articolata incinque punti che Iorio elenca in compagnia del leader della coalizione di centrodestra Toma.

Il primo affondo è per i 5 Stelle, i super favoriti di questa competizione, che a detta di Iorio «non hanno progetti ma solo fesserie da dire, come quando parlano del taglio ai costo della politica. Per carità anche noi condividiamo la necessità di essere più modesti ma non sarà questa la soluzione per il lavoro, i giovani e le infrastrutture».

Insomma i grillini avrebbero solo slogan «mentre noi abbiamo un'idea diversa».









Ma prima del programma per molti versi basato sulle stesse cose di cinque e anche dieci anni fa, Iorio sottolinea la sua presenza «sul proporzionale» in questa corsa elettorale che ha accettato di fare per una questione di stima che nutre da anni per Donato Toma. «Sarò pronto a consigliarlo con la mia esperienza come lui ha fatto in altre occasioni con me». Toma, dal canto suo, ha espresso a sua volta parole di apprezzamento per l’amico Michele che solo qualche settimana fa minacciava di spaccare (di nuovo) il centrodestra se i cosiddetti “amici” non avessero appoggiato la sua candidatura.

Un avviso al «presidente Toma» come già lo chiama certo della sua vittoria è sul Bilancio. «Non è vero – ha detto ancora Iorio - che Frattura lo ha trovato in disordine mentre sarà vero il contrario perché su turismo, commercio, agricoltura il sostegno è zero».









Un’altra ‘balla’ del governo Frattura sempre a detta di Iorio riguarda la sanità: «Chiuderli non ha ridotto i costi, c’è bisogno di un riordino del servizio sanitario pubblico per renderlo più attrattivo senza chiudere gli ospedali».

Dove trovare i soldi per tenere in piedi sei ospedali? Dall'acqua, «una risorsa che può finanziare la sanità pubblica».





