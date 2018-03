25/03/2018 - Primi veleni, Pilone striglia M5S: Fico eletto grazie al centrodestra

La Battaglia Per La Regione. Primi veleni tra i due principali antagonisti delle Regionali, il Movimento 5 Stelle e il centrodestra. Alla coalizione guidata da Donato Toma il candidato presidente pentastellato ha rivolto un paio di bordatenella nota inviata nelle redazioni giornalistiche: «Credono ancora che la forza dei numeri possa vincere sulle idee. Presentare centinaia di candidati non è una dimostrazione di forza ma di debolezza, perché significa che non si ha un progetto credibile e bisogna sopperire a questo con i numeri», l’accusa di Andrea Greco riferendosi alle dieci liste dello schieramento del centrodestra.

Parole che hanno stuzzicato la reazione di Francesco Pilone, consigliere comunale del Laboratorio civico che ha deciso di non candidarsi alle elezioni del 22 aprile. «Leggo con attenzione le dichiarazioni del candidato alla Presidenza della Giunta regionale del Molise per il Movimento 5 Stelle in merito alla forte emozione provata per l’elezione di Fico a Presidente della Camera dei Deputati e al contestuale disgusto per le numerose liste presentate da entrambi gli schieramenti competitori.

Nell’augurare al dottor Greco un ‘in bocca al lupo’ per la sua candidatura, colgo l’occasione per ricordare al pentastellato che l’elezione di Fico a Presidente della Camera è stata resa possibile grazie ai voti di quel centrodestra del quale prova disgusto. Così come l’elezione alla Presidenza del Senato della cattolicissima forzista Casellari (contraria alle unioni civili) e fedelissima di Berlusconi, è stata possibile grazie ai voti del suo Movimento che quindi poi, in fin dei conti, non schifa tanto l’ex Cavaliere. Quindi di cuore dico a Greco e a tutto il Movimento 5 Stelle: benvenuti nel sistema!».