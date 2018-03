24/03/2018 - Indovina chi viene al Museo, incontro con la scrittrice Cutrufelli

Campobasso. Il “Museo della scuola e dell’educazione popolare” e il Centro di ricerca Ce.S.I.S. del Dipartimento di Scienze Umanistiche Sociali e della Formazione - in collaborazione con il Comunicato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (Cug Unimol) e la Consigliera di parità di Ateneo - propongono, all’interno della rassegna “Indovina chi viene al Museo”, l’incontro dal titolo Una conquista magistrale. L’impegno delle insegnanti nella società italiana. In tale occasione, con la partecipazione dell’autrice Maria Rosaria Cutrufelli, sarà presentato il romanzo “Il giudice delle donne” (Frassinelli, 2016).



«Questo appuntamento vuole arricchire il dialogo intrattenuto con gli scrittori e i docenti universitari del settore storico-educativo e della letteratura per l’infanzia, che hanno preso parte fino ad oggi alla rassegna, offrendo attraverso le parole di Maria Rosa Cutrufelli, uno spaccato di storia sociale italiana raccontato con delicatezza ed efficacia che riguarda una delle conquiste sociali e politiche più importanti delle donne del nostro Paese, ovvero la conquista del diritto al voto», spiegano gli organizzatori. L’autrice nata a Messina, cresciuta fra la Sicilia e Firenze, ha studiato a Bologna per spostarsi definitivamente a Roma dove vive tutt’oggi. Impegnata nel movimento femminista, da sempre si è mostrata attenta ai problemi della condizione femminile.



Nel libro che presenterà all’UniMol, l’autrice accompagna il lettore in un viaggio ambientato nel territorio marchigiano di primo Novecento alla scoperta della compagine femminile dell’epocaimpegnata nell’affermazione e nella costruzione di una nuova identità sociale che passa attraverso la battaglia civile per la conquista del diritto al voto e anche attraverso il riconoscimento di una nuova professione spiccatamente femminile, ovvero quella della maestra. Tesserà le fila di questo racconto di coraggio e di forza con altre due donne, il giudice Roberta D’Onofrio del Tribunale di Campobasso e Michela D’Alessio, docente di Storia della scuola all’Università degli studi della Basilicata che concorreranno a tracciare le coordinate sociali, storiche e legislative in cui si svolse la vicenda narrata nel suo libro.



Il contesto di questo colloquio a tre voci sarà il Museo della scuola e dell’educazione popolare dell’UniMol (Residenza studentesca – Campus Universitario di Vazzieri – Via Gazzani, Campobasso) lunedì 26 marzo alle 16. L’evento rientra tra le iniziative previste all’interno de “Il marzo delle donne”, programma condiviso con il CUG e la Consigliera di parità dell’Università del Molise, dalla Consigliera di parità della Regione Molise, dalla Commissione per le parità e le pari opportunità della Regione Molise, dal Comune di Campobasso, dall’Osservatorio Pari Opportunità e politiche di genere “Auser Molise”, e dalle associazioni Actionaid Molise Sez. Campobasso e Fidapa BPW Italy Sez. Campobasso. Per info: cesis@unimol.it; 0874.404476-21