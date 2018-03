18/03/2018 - 23 anni dopo la prima pietra, Parolin inaugura ’Il cuore delle donne’

«Quando mi è stato rivolto l’invito di assumere la presidenza onoraria della Fondazione ‘Il cuore delle donne’ sono rimasto un po’ sorpreso e ho fatto un po’ di resistenza, ma come si fa a dire di no a questa dolce insistenza che mi è stata fatta, soprattutto con il cuore

Una organizzazione di volontariato no-profit che opera per favorire la ricerca e la prevenzione in ambito cardiovascolare.

«Una iniziativa – le dichiarazioni di Parolin - che si rivolge alle donne e vuole porre attenzione ai loro problemi, al cuore, inteso in senso globale, dal punto di vista fisico, materiale ma anche del valore spirituale. Mi auguro davvero che possa affermarsi sempre più e raggiungere il maggior numero possibile di persone».

Per la Fondazione Giovanni Paolo II è una giornata speciale, 23 anni dopo la posa dell

a prima pietra di quello che sarebbe diventato il centro di Ricerche e Formazione ad Alta Tecnologia nelle Scienze Biomediche oggi Fondazione “Giovanni Paolo II”. In quell’occasione il Santo Padre giunse sula collina di Monte Vairano per benedire la prima pietra della struttura sanitaria, diventata un punto di riferimento per la sanità molisana.

Un polo sanitario ispirato al principio del buon samaritano, il celebre esempio del Vangelo. «In questa struttura sono tanti che si sforzano di essere ogni giorno un “buon Samaritano” per i fratelli in difficoltà», le parole del preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Rocco Bellatone.

Invece Maurizio Guizzardi, presidente della Fondazione, stila un bilancio delle attività del centro che in questi anni ha raggiunto importantissimi risultati dal punto di vista clinico e scientifico: «E’ un patrimonio di questo territorio. Siamo una istituzione senza scopo di lucro che opera nell’esclusivo interesse della popolazione in piena coerenza con la nostra missione. Grazie alle convenzioni con le Caritas, da noi possono curarsi persone che non avrebbero altre possibilità. Un cammino iniziato 23 anni non sempre facile. Oggi finalmente siamo in una condizione che ci consente di guardare con fiducia al futuro».

Dopo il suo intervento il Presidente ha consegnato a Sua Eminenza Parolin una targa ricordo della giornata.

Un riconoscimento confermato anche da Parolin: «La Fondazione è un’istituzione sanitaria di ispirazione cristiana, espressione dell’Università Cattolica in Molise, che realizza concretamente la missione della Chiesa su questo territorio».