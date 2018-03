17/03/2018 - Romano: "No a canddiature telecomandate da Patriciello"

Un caffè con Michele Iorio e Rosario De Matteis non si può certo definire un incontro politico. Ma che siano state le elezioni regionali del 22 aprile al centro della chiacchierata c’è da scommetterci.

Massimo Romano non ne fa un mistero e dalla sua bacheca facebook rilancia il no alla candidatura di Donato Toma per il centrodestra.

«Non perché ho qualcosa contro l’uomo o il professionista ma perché dico no alle candidature telecomandate da Aldo Patriciello. Se una candidatura seria e politicamente praticabile ci sarà - per Romano un nome è quello di Roberto Fagnano ex dirigente sanitario della Regione Molise oggi con un incarico in Abruzzo - io posso dare da subito la disponibilità col movimento Coscienza civica. Se non arriverà pazienza, continuerò fare le mie battaglie fuori dal Consiglio regionale. Per me l’unità non è un valore assoluto».