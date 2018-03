16/03/2018 - 86 mln a Neuromed e Cattolica, Tar: "Inammissibile ricorso Codacons"

La Regione Molise vince al Tar Molise il primo round della ‘bollente’ querelle sanitaria

. Parliamo della battaglia portata avanti dal Codacons che aveva impugnato i provvedimenti con cui la Direzione generale della salute e il commissario ad acta Paolo di Laura Frattura avevano autorizzato le ormai famose transazioni milionarie a favore di due strutture private, Neuromed e Fondazione Giovanni Paolo II.

Sul piatto 86 milioni di euro

di prestazioni effettuate extra-budget per l’assistenza ospedaliera

che il governo di via Genova aveva riconosciuto alle due principali strutture sanitarie private che operano nella nostra regione. Per saldare il conto, Palazzo Vitale aveva contratto di recente un mutuo trentennale per un importo di oltre 250 milioni di euro.

Per il Codacons, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ruta e Massimo Romano, quei pagamenti erano illegittimi. E nel caso del Neuromed, ad esempio, si contestavano “saldi contabili” relativi al 1993.

Non è così per il Tribunale amministrativo regionale. Dopo la camera di consiglio del 24 gennaio scorso, i giudici hanno dichiarato inammissibili i due ricorsi presentati dal Codacons “per difetto di giurisdizione” passando ‘la palla’ al giudice ordinario. Inoltre, nella sentenza il collegio giudicante - presieduto da Orazio Ciliberti e composto da Luca Monteferrante e Domenico De Falco - ha stabilito che i provvedimenti presi dalla Direzione generale per la salute della Regione Molise “non sono altro che riconoscimenti di saldi debitori risultati dalle scritture contabili regionali e non da transazioni intercorse tra la Pubblica amministrazione e le strutture sanitarie”.

I presupposti per la transazione, spiegano i giudici in una sentenza composta da 17 pagine, vengono meno anche per altre motivazioni: “difettano i presupposti della transazione mancando sia un contratto sia le reciproche concessioni della transazione”. E poi “manca anche l’ulteriore presupposto delle reciproche concessioni non risultando una modifica dei saldi debitori né potendosi assimilare ad una rinuncia l’impegno a non proseguire le azioni giudiziarie”.

Il Tar insomma pone un primo e fondamentale punto su una vicenda che ha scatenato una guerra, favorendo la mobilitazione del Forum per la sanità pubblica (nella foto), con riflessi pure sulla politica regionale. Perché per molti gli 86 milioni stanziati dalla Regione era un ‘regalo’ che Paolo di Laura Frattura faceva ad Aldo Patriciello, il suo potente (ex?) alleato, proprietario dell’istituto di ricerca e cura di Pozzilli.