16/03/2018 - Fisco e contribuenti, processi più veloci nonostante carenza organico

Campobasso. Sta meglio la giustizia tributaria in Molise. Grazie a strumenti risolutivi come le conciliazioni e nonostante la carenza di organici i risultati sui contenziosi tra fisco e contribuenti sono lusinghieri. In mattinata è stato inaugurato l’anno tributario. La relazione affidata al presidente Francesco Saverio Moscato ha riportato dati e statistiche relative all’attività espletata dalla Commissione tributaria regionale attestano un raddoppio degli appelli definiti con sentenza, 1.640, rispetto a quelli del 2016 (826) con l’abbattimento di quasi il 20 per cento della pendenza che si è ridotta a 1.565 appelli a fronte dei 1.905 del precedente anno. «Tutto questo - si legge nella relazione - malgrado siano più che raddoppiati gli appelli pervenuti (1.298), rispetto ai 518 del periodo precedente». Il notevole aumento degli appelli non è stato determinato da una accresciuta litigiosità tra contribuenti e fisco, «ma dall’impugnazione da parte della Regione Molise di un elevato numero di sentenze seriali in materia di bolli auto». (foto Ansa)