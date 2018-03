16/03/2018 - Addio a Palmieri, il sindaco: "Instancabile servitore dello Stato"

Campobasso. Anche il massimo rappresentante di palazzo San Giorgio, il sindaco Antonio Battista, ha voluto ricordare Marcello Palmieri, l’ex prefetto di Campobasso scomparso ieri - 16 marzo - a 84 anni. Oggi, nella chiesa di Sant’Antonio di Padova, le esequie.

«La scomparsa dell’ex Prefetto Palmieri - il pensiero del primo cittadino - lascia un vuoto incolmabile per i suoi familiari, ma anche per i tanti amici che hanno perso un punto di riferimento. Ho avuto la fortuna di conoscere Palmieri sia come uomo che come instancabile servitore dello Stato. Ho ammirato la sua professionalità, il suo profondo senso del dovere e quel raro attaccamento al lavoro che lo contraddistingueva. Doti che lo hanno portato spesso lontano dalla sua terra per ricoprire prestigiosi incarichi che il Ministero gli ha affidato nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera. Ma la figura di alto funzionario è strettamente legata a quella di uomo legato a valori umani in cui credeva fermamente e che gli hanno permesso di non intaccare mai il legame con il suo Molise e con Riccia, comune di cui era originario. A lui va il mio addio e alla famiglia giungano le mie più sentite condoglianze».