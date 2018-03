16/03/2018 - Fondi per la sua ditta, senatore Ortis rinuncia a contributi regionali

Il neo senatore del Movimento Cinque Stelle Fabrizio Ortis ha rinunciato al contributo pubblico pari a poco meno di 47mila euro che aveva ottenuto partecipando all’avviso della Regione Molise dal titolo “High Tech business” per agevolazioni a favore di aziende specializzate nell’innovazione e nella tecnologia informatica. Ortis, a capo della società OperNext srls, non aveva nascosto di aver presentato domanda ottenendo un finanziamento pari al 50 per cento del totale. La sua richiesta era stata anche al centro di una polemica politica durante la scorsa campagna elettorale.

Tuttavia mercoledì scorso 14 marzo, a poco più di due settimane dall’elezione in Senato coi Cinque Stelle, l’informatico campobassano ha presentato istanza di rinuncia al contributo. La Regione Molise ha quindi provveduto alla revoca del finanziamento.