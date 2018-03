15/03/2018 - Fidapa, all’Unimol la presentazione della rivista Meteora

Termoli. Venerdì 16 marzo alle 16,30 nell’Aula Magna dell’Università di Termoli si terrà la presentazione della rivista ‘Meteora’ 2014/2017 della sezione Fidapa Bpw Italy, presieduta per il biennio 2017/2019 da Concetta Spadaro.

L’evento si avvale del patrocinio dell’Unimol, Facoltà di Economia del Turismo.



‘Meteora’, ideata e diretta da Wilma Costantini Digati, socia fondatrice della Fidapa di Termoli nel 1986, costituisce un segno distintivo della locale sezione e un ‘unicum’ anche a livello nazionale. La pubblicazione annuale, fin dalla sua nascita, non si è limitata a testimoniare le iniziative realizzate dal direttivo e dalle socie ma ha analizzato le problematiche socio-culturali più urgenti, oltre ad accogliere forme varie di creatività, anche con interventi di autori esterni all’associazione fidapina.



L’impostazione della rivista è stata spesso arricchita da preziosi inserti monotematici, per esempio il turismo nel Molise, il 150° anno dell’Unità d’Italia, la violenza sulle donne, la presenza femminile nella Letteratura del Novecento, la Carta dei Diritti della Bambina per l’edizione odierna.



Il programma prevede gli interventi di Concetta Spadaro, presidente sezione Termoli Fidapa Bpw Italy, il sindaco Angelo Sbrocca per i saluti istituzionali e poi Rosa Vulpio, presidente del Distretto sud Est Fidapa Bpw Italy. Interverranno poi anche Fernanda Pugliese, past president e direttore responsabile di ‘Meteora’, Angelo Presenza, management Turismo Unimoli, Stefania Massucci, referente ‘On the Road’, Fiorella Annibali, referente nazionale Fidapa Bpw Italy ‘Carta dei diritti della Bambina’. Le conclusioni sarannno affidate a Fiammetta Perrone, segretaria nazionale Fidapa Bpw Italy. Modera Concetta Spadaro, presidente Fidapa sezione Termoli. A tutti i presenti verrà donata una copia della rivista ‘Meteora’.