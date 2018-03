12/03/2018 - Post-sisma, imprese sul baratro: "Pagare con immediatezza"

Risorse, atti e tempi regolari, certi e definiti per completare la ricostruzione post-sisma e per pagare le imprese che hanno operato

. Ora rischiano il tracollo a causa dei mancati pagamenti.





Queste le richieste che l’Ance Molise ha rivolto al consigliere delegato alla ricostruzione Salvatore Ciocca che ha partecipato il 9 marzo scorso all’incontro svoltosi presso la sede della Cassa Edile del Molise.

Ciocca ha fatto il punto sulla situazione economica per i lavori della ricostruzione e le modalità individuate, rimarcando che «i criteri individuati dall’Ance Molise – si legge in una nota - siano già stati condivisi e messi in pratica nell’azione di Governo fin qui intrapresa».

Inoltre il politico di Riccia ha rinnovato l’impegno agli edili: i pagamenti arretrati saranno onorati con urgenza, alla luce delle difficoltà che fronteggiano le imprese, oramai allo stremo delle forze, e per le quali anche il ritardo di un mese nella liquidazione delle spettanze può determinare la chiusura delle aziende.

Per l’Ance, il governo regionale dovrà muoversi per raggiungere tre obiettivi: innanzitutto, agire con immediatezza per ottenere l’ulteriore dimezzamento della quota di rendicontazione, portandola dall’attuale 4 al 2%; snellire le procedure istruttorie e infine velocizzare le procedure di pagamento. Istanze condivise da Ciocca che ha ribadito l’impegno ad adoperarsi per risolvere al più presto le problematiche sollevate dall’Ance.

Il prossimo 23 marzo ci sarà un nuovo incontro tra l’esponente del governo regionale e l’associazione per verificare lo stato di attuazione degli impegni assunti.

Infine, l’Ance Molise ricorda che da tempo è stato attivato un apposito ‘Sportello per il terremoto’, che ha la funzione di fornire un aiuto concreto alle imprese associate e a tutte le altre imprese iscritte alla Cassa Edile del Molise per la risoluzione dei problemi che riguardano i lavori della ricostruzione post-sisma.