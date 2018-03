11/03/2018 - Non bastano Joao e Cioccia: Cus Molise sconfitto a Cassano

o opta subito per il portiere di movimento (mossa provata a ripetizione nella seconda parte del confronto). Gli ospiti hanno un buon possesso palla ma fanno fatica a scardinare l’attenta difesa pugliese. Il risultato non cambia per diversi minuti fino a quando il Cassano trova la sesta rete: sul rilancio del portiere Dibenedetto, Alemao spalle alla porta controlla, si gira e arrotonda ulteriormente il risultato. A questo punto i molisani hanno una reazione d’orgoglio e riescono ad accorciare le distanze con un gol bellissimo di Joao Alonso che recupera palla poco oltre il centrocampo e dopo aver fatto due tocchi, con l’esterno a giro spedisce il cuoio sotto al sette. Nel finale di gara il Cassano commette il quinto e sesto fallo concedendo così agli avversari la possibilità di calciare un tiro libero. Tiro libero del quale si incarica Cioccia che non sbaglia. Finisce così 6-2 il confronto con gli uomini di Sanginario che andranno a caccia del riscatto sabato prossimo nel match interno contro l’Altamura.