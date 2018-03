06/03/2018 - 8 marzo, musei e siti archeologici gratuiti per tutte le donne

Per l’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della donna, è previsto l’ingresso gratuito a tutte le donne in tutti i musei che rientrano nel circuito del Polo Museale del Molise.













«Il Polo - spiegano gli organizzatori - vuole invitare le donne di tutte le età a passare qualche ora fra le bellezze dei musei della Regione».

Porte aperte dunque al Museo provinciale sannitico, a palazzo Pistilli, al complesso di San Vincenzo al Volturno, ai castelli di Civitacampomarano e Gambatesa, al museo paleolitico e al museo Santa Maria delle Monache di Isernia, al museo della città e del territorio di Sepino, al museo archeologico e al castello Pandone di Venafro.





Per gli orari di apertura dei singoli musei è possibile consultare il sito Internet www.musei.molise@benicultu

rali.it.