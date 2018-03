04/03/2018 - Abusi sessuali in parrocchia, la Procura chiude il caso

Isernia. Non ci sono elementi a sufficienza per chiedere il rinvio a giudizio del presunto prete pedofilo. Per questo motivo, la Procura di Isernia ha deciso di archiviare l’inchiesta sul sacerdote che avrebbe abusato dieci anni fa di alcuni ragazzini che frequentavano la parrocchia.

Di questi terribili episodi uno di loro, che all’epoca dei fatti aveva 24 anni, ha deciso di parlare agli inizi di gennaio. Il punto di inizio delle indagini del procuratore Paolo Albano, intenzionato a fare luce su una denuncia per molestie sessuali avvenute nell’ambito del clero isernino presentata alcuni mesi fa dall’avvocato Sergio Cavaliere. Una storia di abusi iniziata in Polonia e che poi si sarebbe concretizzata in Molise.



Ma in questi mesi non sono stati ritrovati elementi utili e validi per ricomporre il quadro e motivare il rinvio a giudizio nei confronti del prete: troppo lontani i fatti raccontati da una delle vittime. La Procura, dunque, ha deciso di archiviare il caso che ha destato clamore in tutta Italia. La settimana scorsa, ad Isernia, c’è stato il ’blitz’ di una troupe del programma televisivo ’Le Iene’ alla ricerca di elementi utili per ricostruire la vicenda.

Invece non si è conclusa l’indagine interna avviata nella Diocesi dal vescovo Camillo Cibotti, intenzionato a capire cosa realmente successo.