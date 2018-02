28/02/2018 - Rischia la vita dopo caduta su piste da sci, 38enne salvato da Polizia

Campitello Matese. Provvidenziale il soccorso della Polizia per uno sciatore 38enne che era caduto sulla neve. L’uomo, un campobassano che aveva deciso di dedicarsi al suo sport preferito sulle piste innevate di Campitello Matese, non riusciva più a muoversi e a rialzarsi. Per fortuna è riuscito a chiedere aiuto agli uomini dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Campobasso, distaccati al Servizio Sicurezza e Soccorso in Montagna di Campitello Matese.



La telefonata è arrivata ieri mattina, 27 febbraio, intorno alle 13. Gli agenti della Polizia di Stato in servizio sulle piste, dopo alcuni minuti di ricerche, sono riusciti ad individuare lo sciatore con un dispositivo digitale. Nel frattempo, rimanendo in contatto telefonico, hanno chiesto all’uomo informazioni sul suo stato di salute.



Nel giro di pochi minuti, con sci da alpinismo, zaino e motoslitta, gli agenti sono riusciti a raggiungerlo: l’uomo era caduto su una pista in alta quota e aveva forti dolori alla spalla. Sono state prontamente messe in atto tutte le procedure di sicurezza e, nonostante le enormi difficoltà causate dalla presenza di neve fresca che in taluni punti raggiungeva il metro di altezza, i soccorritori sono riusciti a trasportare lo sfortunato sciatore a valle. Giunti al posto di guardia medica, gli uomini della Polizia hanno affidato il turista campobassano alle cure dei medici del punto di soccorso che si trova a Campitello Matese.



«Questo soccorso – hanno spiegato dalla Questura di Campobasso - è solo l’ultimo episodio di una continua attività di vigilanza messa in atto dai tre poliziotti che dal 17 dicembre scorso, giorno di apertura degli impianti, stanno operando sulle piste della bella località sciistica del Matese.

Anche questa stagione si è rivelata molto affollata per Campitello con punte di affluenza che nei week-end hanno raggiunto le 15.000 persone. Un super lavoro che per gli agenti del soccorso in montagna».



Questo il bilancio degli interventi stilato dalla Questura: 102 soccorsi in pista, dei quali 7 operati con manovre di corda a causa delle pendenze e del ghiaccio, uno con l’ ‘uso del defibrillatore e quattro per persone disperse in montagna causa nebbia; a sette persone sono state riconsegnati documenti e telefoni cellulari risultati smarriti; 326 persone identificate. Inoltre, la Polizia è intervenuta per sedare un principio di rissa.





«Per i servizi di soccorso gli agenti – formatisi al Centro Addestramento Alpino di Moena - possono avvalersi di attrezzatura specialistica da alpinismo, due motoslitte e barelle “spinali” e “toboga” per il trasporto a valle in sicurezza degli infortunati», hanno riferito ancora dagli uffici di via Tiberio.

Intanto, dopo aver salvato lo sciatore, il Questore di Campobasso Mario Antonino Caggegi, unitamente al Capo di Gabinetto Antonio Stavale, si è voluto recare di persona al posto di Polizia per congratularsi con i tre operatori e riscontrare direttamente l’estrema professionalità, la passione e la cortesia con cui forniscono informazioni ai turisti o redarguiscono gli indisciplinati, nonché al fine di verificare i servizi di ordine e sicurezza espletati dalle Forze di Polizia specie nei momenti di maggiore afflusso di gente, trovandoli adeguati e ben organizzati.