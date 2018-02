28/02/2018 - Truffa da 30mila euro con residenze ’fantasma’, 2 napoletani nei guai

Filignano. Nuovo caso di residente ’fantasma’ per truffare le compagnie assicurative. Questa volta sono finiti nei guai due campani che avevano prodotto false documentazioni attestanti la loro residenza a Filignano, paese in provincia di Isernia, per ottenere dalle compagnie assicurative dei veicoli a loro intestati - in totale undici - il pagamento di tariffe di gran lunga inferiori a quelle dei luoghi di origine. Una truffa che, secondo una stima approssimativa, si aggirerebbe intorno ai trentamila euro l’anno.





La truffa è stata scoperta dai Carabinieri che hanno denunciato i due napoletani per truffa aggravata in concorso. I due, inoltre, dovranno rispondere di false attestazioni a Pubblico Ufficiale e di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.





Ancora una volta le indagini dei Carabinieri hanno confermato che la provincia di Isernia, confinante con il territorio campano, rimane una delle mete preferite dei finti emigranti del tagliando. Infatti, non è la prima volta che i militari scoprono casi del genere: nei mesi scorsi, nell’ambito di una mirata attività di indagine condotta sul fenomeno delle false residenze in provincia di Isernia, erano state denunciate decine di persone alla competente autorità giudiziaria.