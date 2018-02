28/02/2018 - Perseguita e minaccia la ex moglie, preso stalker 40enne

Isernia. Era diventato un incubo per la ex moglie. La perseguitava, la minacciava con messaggi sullo smartphone e telefonate offensive ad ogni ora del giorno e della notte. Oppure si faceva trovare sotto casa o la seguiva mentre la donna usciva per andare a lavorare. E lei, ad un certo punto, di fronte a questa escalation era spaventata e temeva per la propria vita, vittima di quell’uomo che aveva sposato ed era diventato un orco.



Per questo ha deciso di raccontare tutto ai Carabinieri di Isernia. Le indagini dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno consentito di ricomporre il quadro. Secondo quanto accertato dai militari, l’uomo aveva attuato una vera e propria forma di persecuzione nei confronti della vittima: molestie e gravi minacce, mediante l’invio di sms e telefonate a tutte le ore del giorno e della notte, con frasi oscene ed offensive. La donna dunque aveva iniziato a vivere in un grave stato di ansia e di paura: aveva paura di essere uccisa dall’ex marito. I Carabinieri, inoltre, hanno accertato che il 40enne inoltre si appostava in vari momenti della giornata sotto casa della vittima o nei pressi del luogo di lavoro, seguendola a piedi o in auto ovunque andasse.



Contro lo stalker considerato responsabile di atti persecutori nei confronti della ex moglie, è scattato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna. La misura cautelare è stata emessa dal gip Tribunale di Isernia su richiesta della locale Procura della Repubblica.



«Il tempestivo intervento dei Carabinieri – sottolineano dall’Arma - ha restituito così un minimo di serenità alla vittima di questo odioso reato introdotto da pochi anni nel Codice Penale. In caso di sentenza di condanna emessa a carico del responsabile la pena prevista va da sei mesi a quattro anni di reclusione. Un problema scottante ed attuale quale è lo “stalking”, a cui i Carabinieri stanno dedicando una particolare attenzione, proprio perché in molti casi la molestia assillante e vessatoria produce stati di angoscia nelle vittime che la subiscono, che purtroppo, nella maggior parte dei casi, risultano essere giovani donne. A tal proposito l’Arma mette a disposizione personale altamente specializzato per raccogliere ogni tipo di segnalazione o denuncia da parte delle donne vittime di violenze e soprusi. Lo scorso mese di novembre, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, presso la Prefettura di Isernia, organizzato dal prefetto Fernando Guida, si era tenuto un importante convegno proprio dedicato al delicato fenomeno, durante il quale era ancora una volta stata evidenziata l’assoluta importanza nel denunciare senza remore qualsiasi atto persecutorio e di violenza subito dalle donne, talvolta anche nel segreto delle mura domestiche».