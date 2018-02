28/02/2018 - Tagli alle indennità, Fanelli fa risparmiare in 9 anni 155mila euro

I tagli alle indennità non sono soltanto appannaggio dei grillini. C’è chi si riduce (e rinuncia completamente, in alcuni casi) al compenso previsto per la carica politica da ben prima che il Movimento 5 Stelle ne facesse una bandiera elettorale. È il caso di Micaela Fanelli, del Partito Democratico, sindaco di Riccia, che ha deciso di “svelare”, in un momento in cui si parla costantemente di questo tema, i numeri del risparmio. Per dimostrare che il buon governo si fa anche tagliando i costi della politica, e vale anche per un partito diverso dai pentastellati.

«Da Sindaco, per lunghi periodi (come ad esempio nel 2014) ho rinunciato a tutto. Oggi percepisco solo 584 euro netti, a fronte dei 1.945 euro lordi che mi spetterebbero. Grazie a questa rinuncia, dal 2009 ad oggi, il mio Comune ha già risparmiato qualcosa come 155.000 euro» scrive il sindaco, candidata alla carica di parlamentare sul proporzionale della Camera in quota Pd, su facebook. Non è l’unica fra gli amministratori di Riccia ad aver fatto una scelta del genere. «Gli Assessori prendono solo un minimo rimborso, i Consiglieri nulla e con i soldi risparmiati da sedici persone che lavorano quotidianamente per la collettività, è stato possibile restaurare la fontana in piazza Sedati. Complessivamente, il costo della giunta comunale è sceso dai circa 3.000 euro lordi mensili del 2006 ai 2.000 euro attuali e rispetto a 10 anni fa abbiamo ridotto sensibilmente i costi della politica».



Insomma: «C’è invece chi lo fa da anni, senza clamore, nel momento più difficile. Negli anni in cui gli enti locali hanno subito enormi tagli ai trasferimenti statali e molte pubbliche amministrazioni sono state costrette ad aumentare i tributi locali per far fronte alle esigenze di bilancio.

Non tutte, però. A Riccia, per esempio, abbiamo mantenuto invariate la maggior parte delle aliquote comunali e come Amministrazione abbiamo deciso di compensare le minori entrate con una lotta senza quartiere all’evasione fiscale (dal 2009 ad oggi scesa dall’80% all’8%) ed efficientando al massimo il risparmio energetico per tutti gli edifici pubblici.

Ma soprattutto, come amministratori, abbiamo deciso per primi di dare il buon esempio, tagliando le nostre indennità di funzione».



Una operazione che tuttavia, riflette Micaela Fanelli, non basta, «perché un buon amministratore ha anche il dovere di fare, realizzare, aumentare servizi e benessere per la sua popolazione. Con capacità, con passione.

E con questo spirito, la mia Amministrazione ha portato a casa risultati importanti». Cita, tra gli altri, la messa in sicurezza sismica di tutte le scuole, il microcredito a sostegno delle mamme, il finanziamento del progetto della Collina del Benessere, il nuovo centro di raccolta rifiuti, il sistema di videosorveglianza, primo in Molise. E ancora: il Borgo del Benessere, diventato un modello nazionale per qualità nell’assistenza agli anziani e fonte di reddito per i giovani che se ne occupano.

«Sono i fatti che parlano» continua il sindaco sottolineando «I dieci milioni di euro ottenuti, anche dall’Europa, per interventi che generano occupazione non solo temporaneamente, ma in modo strutturale.

Dimostrando così che è possibile amministrare e vivere bene anche in un piccolo paese, di una piccola regione del Mezzogiorno d’Italia, esempio di vera resilienza territoriale da contrapporre allo spopolamento delle aree interne e alla rassegnazione generale. Che non potranno mai sconfiggere la nostra passione e la nostra determinazione nell’immaginare e realizzare un mondo migliore».