28/02/2018 - Scuola civica di turismo rurale, evento dedicato agli amici a 4 zampe

Bonefro. Nuovo appuntamento con la Scuola Civica di Turismo Rurale di Bonefro. Tema del seminario in programma il 3 e 4 marzo 2018: “Il Turismo Cinofilo, modelli, strategie e finanziamenti”.



Il 3 marzo sono previsti dalle 10 del mattino una serie di interventi di esperti: "Turismo ed escursionismo a 6 zampe, buone prassi ed esperienze in Molise e Puglia", con la relazione di Laura Zanin, Code in Libertà Asd, Molise; "Itinerari a 6 zampe nel Matese, nel Parco della Majella e nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise" con la relazione della dottoressa Angela D’Aversa e della dottoressa Valentina Morisi, Natural...mente Trekking Asd, Abruzzo; "Bandi e Finanziamenti, alcuni spunti" con la relazione della dottoressa Giulia Enrica D’Ambrosio, Gisco Group, Puglia; "Gli eventi come attrattori di risorse; strategie ed esempi di marketing e comunicazione" con la relazione del dottor Domenico Palatella, Gisco Group, Puglia; "Toscana. Ecoturismo con il cane tra Natura e Spiritualità" con la relazione del dottor Pietro Paolo Tedeschi, Gisco Group, Toscana.



Il giorno successivo, dalle 10 ci sarà una escursione con gli amici a quattro zampe lungo un anello di 8 chilometri con partenza dalla Scuola Civica di Turismo Rurale di Bonefro. Per i tesserati alla scuola l’evento è gratuito. Per chi volesse solo partecipare al convegno il costo è di 5 euro mentre per chi vuole usufruire del pernottamento all’ex convento il costo è di 20 euro. Per info e prenotazioni si può contattare il comune di Bonefro.