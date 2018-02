27/02/2018 - Mercoledì 28 ancora scuole chiuse: elenco in aggiornamento

Il Maltempo. Mentre si torna lentamente alla normalità, domani, mercoledì 28 febbraio, ci sarà ancora qualche scuola del Molise centrale che resterà chiusa.

Il previsto ulteriore calo delle temperature e i pericoli per la pubblica incolumità conseguenti alla formazione di ghiaccio hanno già convinto il sindaco di Frosolone a disporre la sospensione dell’attività didattica "con riserva di valutare, in relazione all’evolversi della situazione meteorologica, l’opportunità di adottare ogni ulteriore separato e successivo provvedimento".

Lezioni sospese anche a Guardiaregia dove Fabio Iuliano ha deciso di lasciare a casa i ragazzi.

Quasi ovunque si tornerà regolarmente in classe, sebbene gran parte dei primi cittadini potrebbe disporre la chiusura se la situazione dovesse peggiorare in serata o nella notte.

A Baranello le scuole riapriranno anche se «a scopo precauzionale - così ha detto il sindaco Marco Maio - i due scuolabus non effettueranno il servizio di trasporto alunni poiché non ci sono ancora le condizioni per poter viaggiare in tutta sicurezza, tenuto conto che in alcune strade comunali persistono piccole lastre di ghiaccio, pur avendo distribuito in maniera uniforme il sale durante la giornata di oggi».