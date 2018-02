28/02/2018 - Unitre, simposio sul vino tra degustazione, storia e archeologia

Termoli. Mercoledì pomeriggio 28 febbraio con inizio alle 16,30, nell’aula magna dell’Unimol di Termoli si svolgerà il simposio organizzato dall’Università delle Tre Età. All’incontro parteciperanno la professoressa Marchetti, protempore vicario dell’Unimol, il sindaco Angelo Sbrocca, l’architetto Luciani, presidente dell’Unitre.

Con loro anche la professoressa Maria Chimisso, preside dell’Alberghiero e vicesindaco con un intervento dal titolo "Il Simposio in Grecia", e poi la dottoressa Di Giandomenico, archeologa con un intervento sui reperti archeologici in Molise. L’enologo Confalonieri parlerà di vini nel Molise, mentre il presidente del corso di laurea in enogastronomia a turismo all’Unimol Rossano Pazzagli interverrà sul vino come chiave di lettura del territorio, infine ci sarà la degustazione dei vini della cantina San Zenone.