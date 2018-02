27/02/2018 - Non rispettano divieto di circolazione dei tir, 10 camionisti multati

Sono stati multati dai Carabinieri per non aver rispettato il divieto di circolazione dei mezzi pesanti disposto dalla Prefettura per l’ondata di maltempo.





dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia e delle stazioni territorialmente competenti.





«Il codice della strada - ricordano dall’Arma - prescrive che il Prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse».





Le attività di controllo da parte dei Carabinieri continueranno anche nelle prossime ore su tutte le arterie stradali che attraversano la provincia e su quelle di collegamento con le limitrofe Regioni di Abruzzo, Lazio e Campania.