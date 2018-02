26/02/2018 - Non solo Facebook per notizie urgenti, "usare servizi whatsapp e sms"

Campobasso. L’ondata di maltempo delle ultime 48 ore ha fatto capire quanto sia importante una comunicazione tempestiva ai cittadini. Anche perché non tutti sono iscritti a Facebook, il social network più popolare e spesso utilizzato dall’amministrazione comunale per un contatto diretto con i campobassani.



Per questo, c’è chi come il consigliere comunaleMichele Ambrosio che propone di fare un passo in più e in particolare integrare gli attuali canali di comunicazione attivando ad esempio il servizio WhatsApp e di messaggistica sms. In questo modo, spiega, si riuscirebbe a raggiungere un importante obiettivo: «I cittadini possono interagire in tempo reale con il Comune».



Campobasso dunque seguirebbe l’esempio di altri Comuni. «Operativi già in moltissime amministrazioni locali, i due servizi di messaggistica istantanea (workshop al Forum 2016 della Pubblica amministrazione) – il ragionamento del consigliere Udc - faciliteranno l’informazione pubblica attualmente limitata ai comunicati stampa o al sito istituzionale, con una comunicazione capillare e diretta.



I cittadini, con l’attivazione di uno o di entrambi i servizi, riceveranno senza oneri e direttamente sul loro telefonino le informazioni, sintetiche, oggetto della comunicazione istituzionale (scadenze tributi, orari, criticità, interruzione servizi) o di interesse generale (bandi, concorsi, servizi sociali, eventi».



Il servizio consentirà ai cittadini anche di segnalare eventuali disservizi, emergenze, problemi di viabilità e trasporti, inviando un messaggio di testo, una fotografia o un video clip.



Ambrosio formalizzerà l’iniziativa, che si colloca all’interno delle proposte di trasparenza e partecipazione formulate già da lui stesso presentante (ad esempio su referendum, consulte, bilancio sociale), direttamente al sindaco Antonio Battista in uno dei prossimi incontri per le valutazioni di merito e di fattibilità.