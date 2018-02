26/02/2018 - Lavoro, scuola, sanità: appello della Cgil ai candidati

Si rivolge a tutti i candidati molisani l’appello della segreteria regionale dell Cgil. In una lunga nota indirizzata agli aspiranti parlamentari di tutti gli schieramenti, da via Tommaso Mosca, in

questi ultimi giorni di campagna elettorale, la richiesta «a tutte le forze politiche impegnate nell’esporre le proprie ricette per risolvere i problemi dell’Italia» è

che il dibattito locale sia concentrato sui temi veri come il lavoro, la sanità, l’istruzione, lo stato sociale, i diritti di cittadinanza, ecc.

«Sul tema del lavoro, in particolare, come Cgil abbiamo presentato una legge di iniziativa popolare denominata “Carta dei diritti universali del lavoro”, che rimette al centro il valore del lavoro e i suoi diritti fortemente compromessi da un decennio di continue riforme, compresa l’ultima del 2014, il cosiddetto Jobs Act. Abbiamo raccolto in tutte le piazze d’Italia oltre 3 milioni di firme e depositata la stessa legge in Parlamento; chiediamo ora a tutti i candidati locali un chiaro impegno affinché tale proposta di legge sia condivisa e discussa nel futuro Parlamento.





Tutti parlano di lavoro, di riduzione del precariato, di giovani, di pensioni, e allora occorre dire con chiarezza, e senza l’utilizzo di semplici slogan, se si vogliono davvero ripristinare i diritti del lavoro ed estenderli a chi non li ha mai avuti, a partire dalla tutela dai licenziamenti facili.

Se si vuole davvero ripristinare un sistema previdenziale colpito dalla riforma Fornero ristabilendo una gradualità di età per l’accesso al pensionamento e dare una futura certezza previdenziale ai giovani; se si intendono oltrepassare le tante, per non dire troppe, forme di

lavoro flessibili.

Chiediamo quindi ai nostri candidati di fare chiarezza. Ad esempio, in assenza di opportunità lavorative, come intendono ripensare le forme di sostegno al reddito di chi ha perso il lavoro?









Così come sarebbe utile conoscere in anticipo cosa ne pensano sul tema della tutela della salute. Si è concordi sul riconoscimento del diritto universale della salute e, come tale, garantito da un sistema pubblico efficiente e funzionale?

Si è d’accordo sulla necessità di modificare la legge sulla scuola, garantendo un sistema di istruzione di qualità altrettanto universale per tutti i cittadini?

La legge sulla scuola rompe per la prima volta dal dopoguerra il nesso costituzionale tra istruzione e uguaglianza, istruzione e libertà di insegnamento, istruzione e democrazia.

Si condivide la necessità estrema di potenziare e non smantellare un sistema di infrastrutture e di trasporto pubblico che garantisca la mobilità tra i cittadini evitando isolamenti di interi piccoli territori?









I cittadini, i giovani, gli anziani, i disoccupati e i lavoratori attendono risposte. Molte scelte si faranno a livello nazionale, il nuovo Parlamento e il nuovo Governo dovranno avere un progetto organico per affrontare tutte le problematiche e provare a rifondare il Paese a partire dal lavoro di cui tutti oggi parlano.

Molte altre scelte, però, si dovranno compiere a livello regionale, e su questo tema la Cgil Molise ha già più volte focalizzato i problemi e sottoposto anche spunti di riflessione alla politica locale, ma di questo ne discuteremo nelle prossime settimane».