26/02/2018 - Università ed elezioni: "Nessuno ha chiesto le dimissioni del rettore"

La Polemica. «Nessuno ha chiesto le dimissioni del rettore dell’Università del Molise Gianmaria Palmieri». Mentre dal Senato accademico Luigi Petrella si fa portavoce della posizione ufficiale degli studenti dell’Unimol, si apre un piccolo giallo. Perchè Obiettivo studentesco, il gruppo che ha avanzato la richiesta di dimissioni con una nota inviata nelle redazioni giornalistiche, non esisterebbe.

«Non esiste alcun gruppo denominato Obiettivo Studentesco Unimol e nessuno studente ha potuto inviare questo comunicato, anonimo e falso», denuncia Petrella.

Che poi entra nello specifico della candidatura del rettore Palmieri, in corsa con Liberi e Uguali per il Senato. Target Unimol ha deciso di non intervenire sulla questione per una serie di motivi: «Innanzitutto ognuno è libero di candidarsi e di impegnarsi in politica come e quando ritiene opportuno. Nello specifico il rettore ha scelto di farlo in prossimità della scadenza del suo mandato.

La gran parte degli studenti che rappresento - precisa ancora Petrella - vota in collegi diversi da quello del Molise perché residenti in altre regioni e gli studenti del Molise, in gran parte, non appartengono all’elettorato attivo per il Senato della Repubblica in quanto più giovani di 25 anni».

Infine, ricorda che «la lista Target Unimol è l’unica lista indipendente dell’Unimol, le altre sono collegate in vario modo ai partiti, e in occasione di diatribe partitiche preferiamo non intervenire come gruppo, fermo restando la possibilità dei singoli di esprimersi».