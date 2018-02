26/02/2018 - Nevicate e temperature gelide: i dettagli dei prossimi giorni

Queste le previsioni del sito specializzato meteoinmolise.com. «La tanto attesa e temuta colata di gelo prevista già da una settimana ha iniziato a invadere l’Europa nella giornata di ieri. La nostra regione ha iniziato a risentirne gli effetti con un drastico calo delle temperature che si sono portate sotto lo zero di diversi gradi. Nelle prossime ore il gelo si acuirà ulteriormente. Le nevicate che stanno interessando parte della regione in queste ore sono frutto di un fronte perturbato proveniente da ovest. Si tratta di neve molto leggera che cade con diversi gradi sotto lo zero. L’aria gelida di estrazione continentale seguiterà a interessare tutta la penisola fino a tutta la giornata di mercoledì. Laddove si assisterà ad ampli rasserenamenti, sussisterà il pericolo ghiaccio sulle strade». Info e dettagli su

.





Lunedì: al mattino nevicate da deboli a moderate più probabili tra Molise occidentale e Molise Centrale. In particolar modo potrà essere interessato da nevicate anche il basso venafrano e la città di Isernia. I fenomeni saranno meno probabili tra i Monti dei Frentani e il basso Molise. Venti sostenuti da nord nordovest sulla costa e basso Molise. Temperature in ulteriore diminuzione. Nel pomeriggio-sera graduale miglioramento e cessazione totale dei fenomeni. Nel pomeriggio qualche spruzzata di neve sarà possibile tra costa e Basso Molise. In nottata ampie schiarite.









Giornata di ghiaccio su gran parte della regione con temperature in ulteriore diminuzione. In montagna si potranno sfiorare i -10 gradi mentre sul capoluogo si starà tra -5 gradi e -2 gradi. Temperature di poco superiori allo zero anche sulla costa. Si stima un accumulo di neve sul Capoluogo a fine giornata di 10-15 cm, 10 cm a Isernia e 5 cm a Venafro. Accumuli maggiori in montagna. Mari da molto mossi ad agitati. Tratti di strada ghiacciati. Forti gelate laddove il cielo si presenterà completamente sereno.









Martedì: al mattino possibili fiocchi tra costa, Basso Molise e monti dei Frentani più orientali. Probabilità di fenomeni pressoché nulli sul resto della regione con ampie schiarite. Nel pomeriggio-sera situazione immutata con qualche fenomeno possibile solo tra costa e basso Molise. In nottata ancora le aree tra basso Molise e costa potranno essere quelle interessate da spruzzate di neve. Possibile neve a Termoli. Le temperature perderanno ancora qualche grado. Altra giornata di ghiaccio su gran parte della regione. Valori intorno a -10 gradi in montagna, mentre sul capoluogo si viaggerà tra -6 gradi e -3 gradi. Temperature di poco superiori allo zero anche sulla costa. Venti tesi da nordovest sulla costa, deboli da nordest nell’entroterra. Mari da molto mossi ad agitati.









Mercoledì: al mattino cieli sereni o al più poco nuvolosi sulla provincia di Isernia e Molise Centrale. Nubi più consistenti sulla costa con associate spruzzate di neve. Estesi tratti ghiacciati. Nel pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi. In serata aumento della nuvolosità stratiforme. Temperature stazionarie, che si mantengono su valori simili a quelli del giorno precedente. Venti moderati da nordovest sulla costa, deboli o assenti all’interno. Ancora tratti ghiacciati al primo mattino. seguono aggiornamenti