21/02/2018 - Centristi e movimenti rilanciano: "Di Giacomo è il nostro candidato"

C’è un punto fermo: «Il giudice Enzo di Giacomo resta il nostro candidato alla carica di governatore della Regione Molise, su questo siamo tutti d’accordo». I sostenitori della prima ora del magistrato – centristi, Sovranisti e movimenti civici – si incontranonell’ufficio politico del capo dei Popolari per l’Italia Vincenzo Niro esattamente 24 ore dopo il colpo di scena che ha mandato in tilt il centrodestra facendo affiorare ipotesi di vendetta, ripicche e veleni.

«Considerato che da più parti continuo ad essere citato come ipotetico candidato alla presidenza della Regione, non ritengo che vi siano state ne’ vi siano le condizioni per le quali io abbia potuto o possa prendere in considerazione una eventuale candidatura»: con questo stringato comunicato il presidente del Tribunale di Isernia avrebbe chiuso ieri, 20 febbraio, la partita sulla candidatura al vertice della Regione Molise.