07/02/2018 - ’Ritardi e difformità’,Cittadinanzattiva boccia assistenza domiciliare

L’indagine Sulla Sanità. Ritardi, diseguaglianze. Insufficienti livelli di assistenza, i famosi ‘Lea’.Cittadinanzattiva boccia il servizio di assistenza domiciliare integrata: è quanto emerge nel monitoraggio effettuato in Molise nell’ambito del progetto nazionale di ‘Monitoraggio dei servizi erogati ai cittadini sul territorio – Fuori dall’ospedale e dentro le mura domestiche’.



Il rapporto nazionale, presentato a Roma lo scorso 19 luglio (consultabile al sito http://www.cittadinanzattiva.it/primo-piano/salute/10448-presentato-il-primo-monitoraggio-nazionale-sui-servizi-sanitari-sul-territorio.html), ha mostrato come sull’assistenza sanitaria territoriale esistano «confusione, difformità e ritardi che producono disuguaglianze».



La disastrosa fotografia è il frutto di una rilevazione dei servizi sul territorio condotta tramite questionari rivolti agli assessorati regionali (14 Regioni), Direzioni di aziende sanitarie (36 ASL), responsabili di distretto (82 Distretti), responsabili di Unità complesse di cure primarie (14). Coinvolti nel monitoraggio anche i diretti interessati, circa 1800 pazienti tra quelli in cure domiciliari e pazienti cronici che non necessitano di assistenza domiciliare. Sono stati interpellati grazie a oltre 100 attivisti volontari del Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva.



Entrando nello specifico, nella nostra regione tra le strutture intermedie e di continuità sono presenti due ospedali di comunità (totale di 40 posti letto), cinque unità riabilitative territoriali di cui non si conosce il numero di posti letto, due Rsa (con 60 posti letto in totale). Peggiora la situazione per gli hospice: in Molise esiste una sola struttura con 16 posti letto, tre Centri diurni di Salute Mentale e un Centro diurno per pazienti con Alzheimer.





Dall’indagine emerge anche il grado di soddisfazione dei pazienti: il 65% dei cittadini è mediamente soddisfatto del servizio di assistenza domiciliare ricevuta e il 24% molto soddisfatto. In particolare, viene apprezzata la disponibilità e professionalità degli operatori delle cure domiciliari, soprattutto infermieri e medici di famiglia, ma ci sono problemi di coinvolgimento nell’elaborazione dei Piani di Assistenza Individuale e di comunicazione e condivisione dei risultati.

Al tempo stesso i molisani vorrebbero che ci fossero più operatori sociosanitari, medici specialisti e un servizio di supporto psicologico.

Un punto cruciale è la gestione del dolore: infatti il 94% dei pazienti/familiari non è stato formato a gestire il dolore e il 96% degli intervistati ha dichiarato che nell’assistenza non è prevista la misurazione.

Un altro tasto dolente riguarda i soldi spesi dai cittadini per le cure. I molisani hanno bisogno di integrare le spese per l’assistenza a domicilio: solo il 27% ha dichiarato di spendere meno di 100 euro mensili, mentre oltre il 35% percento degli intervistati ha dichiarato di spendere anche 200 euro al mese,il 16% fino a 400 euro mensili e il 4% oltre mille euro.

Infine, i molisani vorrebbero un maggior controllo sul livello di qualità del servizio offerto di assistenza domiciliare. In particolare, vorrebbero un miglioramento delle cure domiciliari: il 79% dei pazienti ritiene importante una verifica/controllo sul servizio da parte dell’Azienda sanitaria, il 41% il coinvolgimento nella definizione del Piano di Assistenza, il 29% migliorerebbe la facilità di accesso al servizio e il 24% la rapidità nell’avvio. Insomma, il servizio sanitario va migliorato.



Un processo che «deve essere continuo – sottolinea il coordinatore nazionale del Tribunale per i Diritti del Malato di Cittadinanzattiva, Tonino Aceti - anche sugli altri servizi sanitari territoriali rispetto ai quali anche il Ministero della Salute riscontra più di qualche criticità in Molise. Infatti, secondo l’ultimo rapporto Lea pubblicato a luglio 2017 dal Ministero, sono emerse criticità sull’assistenza sanitaria territoriale, insieme alla prevenzione-vaccinazioni. Dati che non hanno permesso alla Regione Molise di raggiungere la sufficienza nella capacità di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza». Per Cittadinanzattiva, «il miglioramento delle performance è possibile attraverso un gioco di squadra di tutti gli attori interessati, cittadini e professionisti sanitari in primis. Su questo si può e si deve fare di più a partire dal ‘Tavolo regionale per la ricerca e lo sviluppo: Innoveremo salute’, dove ad oggi ancora non sono presenti le associazioni di cittadini. La vera innovazione per il Molise sarebbe ascoltare e coinvolgere di più tutti, a partire dalle organizzazioni di cittadini e pazienti».