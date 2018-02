05/02/2018 - Uil Ricerca e Università: Cutillo riconfermato segretario

Ricerca Università ed Afam

«La riconferma di Cutillo - dichiara Sonia Ostrica, segretaria nazionale della categoria - è il riconoscimento del lavoro portato innanzi in Molise insieme ai quadri sindacali di Università e Conservatorio accanto ai lavoratori dei settori di nostra competenza. Ora è necessario profondere il massimo impegno per le imminenti elezioni della Rsu».

Ringraziando la segreteria nazionale per la fiducia accordata Andrea Cutillo ha dichiarato: «Il riconoscimento dell’impegno profuso negli scorsi anni mi sprona a proseguire il percorso intrapreso con rinnovata energia e passione. Siamo in un momento storico in cui i settori della Ricerca, dell’Università ed Alta Formazione Artistica e Musicale rischiano di vedere sottovalutata e non valorizzata la loro specificità, a causa della nascita del nuovo "compartone" contrattuale che ha messo insieme le nostre istituzioni con il grande mondo della scuola.

Solo il grande senso di appartenenza alla Uil Rua, che i lavoratori esprimeranno anche in occasione delle prossime Rsu votandoci nella veste federativa come Federazione Uil scuola Rua , può valorizzare e dare voce alle nostre istituzioni, che producono conoscenza e sono il motore dello sviluppo e dell’innovazione!

Il nostro impegno- conclude Cutillo- in difesa dei lavoratori continuerà con la consueta determinazione, per garantire condizioni lavorative ed economiche migliori anche attraverso la contrattazione integrativa e per fare in modo che quel diritto alla formazione, indispensabile a tutti i dipendenti pubblici, sia sempre equamente assicurato».