04/02/2018 - Arco si difende: "Sono alla Fondazione perché ho una causa di lavoro"

Se Sandro Arco ha ancora una scrivania alla fondazione Molise Cultura è a causa di una controversia «strettamente giuslavorista tra il sottoscritto e la propria parte datoriale».

Entra nel merito l’ex direttore dopo essere stato ’scoperto’ negli uffici di via Milano dal consigliere regionale Antonio Federico (e ai due consiglieri comunali Paola Felice e Roberto Gravina) che si trovava nella sede regionale per un accesso agli atti.

Esattamente un anno fa l’incarico di Arco è stato cancellato dal Consiglio regionale che ha rivisto le posizioni organizzative della fondazione per risparmiare.

A far infuriare Arco è stata la modalità ’militare’ con la quale i grillini hanno tentato di accedere al fascicolo «personale del sottoscritto». Accesso posto in essere «in violazione delle più elementari norme sulla trasparenza».

In pratica Federico avrebbe abusato del suo ruolo istituzionale per accedere agli atti di Arco «e divulgarli» sebbene lo stesso abbia ancora in atto una causa di lavoro con la fondazione stessa. «Ciò che desta più sconcerto - scrive l’ex direttore - è il più totale disprezzo, da parte di queste nuove figure istituzionali, per il rispetto delle regole e per quella che dovrebbe costituire una prerogativa di un gruppo politico che si candida a governare: la tutela dei lavoratori, categoria quest’ultima alla quale (fino a prova contraria) il sottoscritto (al netto di bieche questioni personali) tuttora appartiene ed i cui diritti ancora non spetta, al M5S (dicasi Federico e co), attribuire o calpestare».